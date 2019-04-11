Заключенные кыштымской колонии сделали парты для студентов ЮУрГУ

В исправительной колонии №10 ГУФСИН России по Челябинской области изготовили мебель для Южно-Уральского государственного университета. За новые парты студенты сядут уже в следующем году.

В исправительной колонии №10 Кыштыма освоено производство мебели для образовательных учреждений. Сегодня осужденные могут изготавливать парты и стулья для различных возрастных групп учащихся, письменные учительские столы, шкафы, компьютерные столы, а также любую мебель по желанию заказчика.

«Учреждением выполнен заказ на поставку мебели для Южно-Уральского государственного университета. Изготовлены и поставлены 1 000 комплектов моноблоков аудиторных двухместных, что позволило укомплектовать более 70 учебных аудиторий. Моноблоки были выполнены в соответствии с техническими характеристиками, заявленными Южно-Уральским государственным университетом», - сообщила руководитель пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Все изделия проходят многоступенчатый контроль качества. Мебель для учебного процесса должна быть эргономичной, многофункциональной и безопасной, потому что учащиеся во время занятий достаточно длительное время проводят за партами, необходимо выбирать качественную и удобную мебель. Именно такие модели производит ИК-10.

«ИК-10 следит за всеми изменениями в нормах, регулирующих производство детской и школьной мебели, именно поэтому все представленные в ассортименте изделия строго соответствуют действующим ГОСТам и стандартам качества. Изготовление мебели на производственных площадях Центра трудовой адаптации ИК-10 способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дает возможность создать новые рабочие места для осуждённых, что способствует их лучшей ресоциализации после освобождения», - добавили Ольга Емельянова.

Кроме того, колонией успешно выполнены ряд контрактов по изготовлению корпусной мебели. Основными заказчиками продукции стали государственные, муниципальные, образовательные, детские учреждения, а также подразделения уголовно-исполнительной системы. Заказчики смогли оценить не только современный внешний вид и высокое качество продукции, но и сроки изготовления, а также доступные цены.