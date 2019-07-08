Зарядка для челябинцев от мастера по ушу

Вчера, 7 июля, в Челябинске в парке имени А.С. Пушкина отметили День семьи зарядкой. Ее провела знаменитая спортсменка кандидат в мастера спорта по ушу, победитель и призером многочисленных соревнований Елизавета Исаенко.

Вместе с юными воспитанниками Челябинской спортивной школы по ушу “Держава” Елизавета показала, какие упражнения можно делать по утрам, чтобы всегда оставаться в отличной форме. Оказалось, такие простые упражнения могут помочь пробудиться утром и оставаться бодрым весь день. Юные спортсмены продемонстрировали навыки владения разными приемами боевых искусств. Виртуозное представление настолько зарядило публику, что к разминке спортсменов присоединились все от мала до велика.

После зарядки гости мероприятия приняли участие в викторинах и спортивных мероприятиях, получая за это призы. Праздник также разбавляло выступление юных вокалистов города. Завершился праздник, как и начался, танцами и зарядкой от воспитанниц школы черлидинга “Энерджи”.

Акция “Зарядка со звездой” прошла в рамках проекта “встречи с интересными людьми”, основная цель которого - популяризация здорового образа жизни.