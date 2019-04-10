Засольщик овощей и мастер ногтевого сервиса: заключенным Челябинска рассказали, где их ждут на воле

Сотрудники челябинского городского управления УМВД России по городу Челябинску встретились с осужденными исправительной колонии №4, которые выходят на свободу в 2019 году.

Как встать на профилактический учет в полицию, куда пойти работать, какие вакансии есть на рынке труда в Челябинске и где пройти переобучение – осужденным женской колонии №4 сотрудники полиции, центра занятости и пенсионного фонда рассказали, как им ресоциализироваться на воле после выхода на свободу.

«Полицейские Челябинска помогают освободившимся из мест лишения свободы восстановить документы, оказывают правовую помощь в том числе и в трудоустройстве в рамках заключенных ранее соглашений УВМД России по городу Челябинску и региональным главком с организациями-работодателями. Когда освободившиеся приходят в полицию вставать на учет, они получают направления, работодатели рассматривают их, как потенциальных сотрудников. При наличии вакансий люди трудоустраиваются. Кстати, те, кто освободился, но не встал на профилактический учет в любом случае будут выявлены в ходе обхода жилого сектора. Они будут проведены сотрудниками полиции в рамках стартующего 15 апреля мероприятия «Ваш участковый», - рассказал врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Челябинску Сергей Абдувалеев.

В настоящее время на территории города Челябинска заключено 23 соглашения о трудоустройстве граждан данной категории. Чаще всего бывшие заключенные устраиваются на рабочие специальности. В текущем году благодаря работе, проводимой сотрудниками районных отделов полиции УМВД России по городу Челябинску, трудоустроены 63 человека, освободившихся из мест лишения свободы.

«После освобождения наличие востребованной профессии значительно облегчает бывшим осужденным процесс ресоциализации в обществе. Сотрудники уголовно-исправительной системы регулярно проводит анализ рынка труда в регионе и в обучение осужденных вводятся новые востребованные специальности. В ГУФСИН России по Челябинской области в настоящее время профессиональное обучение осужденные получают в десяти образовательных учреждениях и пяти филиалах более чем по 50 рабочим профессиям», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Так, в ИК-4 осужденные женщины могут получить такие специальности как: «мастер отделочных, строительных работ», «швея», «повар», «пекарь», «засольщик овощей», «укладчик-заливщик продуктов консервирования», «слесарь-ремонтник», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «электросварщик ручной сварки», «контролер материалов, изделий и лекал».

С 2017 года на базе реабилитационного центра «Аврора» при ИК-4 успешно реализуется проект «Ресоциализация осужденных женщин Челябинской области через обучение сервисным профессиям, востребованным на рынке труда». Проект создан благотворительным фондом "Прикосновение к жизни" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В настоящее время уже девяносто женщин получили возможность обучиться по трем специальностям: «парикмахер», «мастер ногтевого сервиса» и «делопроизводитель». Те из них, кто уже освободился, получили помощь в трудоустройстве. Несколько человек решили начать собственное дело.