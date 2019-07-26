Завершен капитальный ремонт моста через реку Черная
Общество
Сегодня, 15:57

Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск в Курганской области. На время ремонтных работ движение транспорта было ограничено. На данный момент все ограничения на проезд сняты, убраны временные знаки, движение организовано в обычном режиме. 

На искусственном сооружении, длина которого составляет 52 метра и ширина 14 метров, заменили сваи и опоры, смонтировали 32 балки пролетного строения, установили перильное и барьерное ограждение, укрепили обочины и обустроили лестничные сходы. Был устроен водоотвод с проезжей части с последующим выходом в очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог «Южный Урал».

Также  отремонтированы подходы к мосту, сопряжения моста с насыпью автомобильной дороги.

В ходе ремонтных работ был уложен выравнивающий слой и гидроизоляция, заменено мостовое полотно. Для обеспечения прочности дорожной одежды заложили двухслойные основание и покрытие, с верхним слоем покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, на участке автомобильной дороги, где проводился капитальный ремонт моста, специалисты установили новые дорожные знаки и осуществили дорожную разметку из термопластика со стеклошариками.

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