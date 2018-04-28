Завтра в Челябинске состоится прощание с журналистом Кириллом Зерновым

Завтра, 29 апреля, в Челябинске состоится прощание с журналистом Кириллом Зерновым. Сегодня, 28 апреля, прощальная панихида проходит в Озерске (Челябинская область).

Прощание с известным челябинским журналистом, руководителем информационного центра ПО «Маяк» пройдет в воскресенье, 29 апреля, в здании городского крематория по адресу улица Радонежская, 1.

Начало в 11.00.

«Сегодня мы с Кириллом прощается в Озерске. Завтра панихида пройдет в и в Челябинске», - сообщил руководитель пресс-службы администрации Озерска Сергей Зюсь.

Кирилл Зернов скоропостижно скончался в ночь на 27 апреля. Его сердце остановилось во сне. 3 апреля Кириллу Валерьевичу исполнился 51 год.

Кирилл Зернов много лет работал в челябинских СМИ, в газетах «Команда», «Деловой Урал». Был директором челябинского отделения редакции «Аргументы и факты». Последние восемь лет работал на ПО «Маяк».

У Кирилл Валерьевича остались жена и двое детей.