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09:27

Зелёная стрелка в Магнитогрске

В Магнитогорске проходит работа по определению мест, где необходимо установить дополнительные секции светофорных объектов, чтобы разгрузить городские перекрёстки.

Об этом газете «Магнитогорский металл» рассказал начальник подразделения мониторинга и сохранности автомобильных дорог администрации Кирилл Ставицкий:

- Зелёная стрелка с поворотом направо уже установлена на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Гагарина, - сказал Кирилл Александрович. - Предварительный список включает в себя десять подобных мест. Мы тестируем их совместно с сотрудниками ГИБДД и МБУ "ДСУ города Магнитогорска".

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