09:27
Зелёная стрелка в Магнитогрске
В Магнитогорске проходит работа по определению мест, где необходимо установить дополнительные секции светофорных объектов, чтобы разгрузить городские перекрёстки.
Об этом газете «Магнитогорский металл» рассказал начальник подразделения мониторинга и сохранности автомобильных дорог администрации Кирилл Ставицкий:
- Зелёная стрелка с поворотом направо уже установлена на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Гагарина, - сказал Кирилл Александрович. - Предварительный список включает в себя десять подобных мест. Мы тестируем их совместно с сотрудниками ГИБДД и МБУ "ДСУ города Магнитогорска".