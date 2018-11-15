Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала»
Подземные толчки в Катав-Ивановском районе Челябинской области, произошедшие 15 ноября 2018 года, не повлияли на работу электросетевого комплекса «МРСК Урала».
Землетрясение магнитудой 5,4 и интенсивностью 6.0 - 6,5 балла с эпицентром в 210 километрах западнее Челябинска произошло на глубине 10 километров.
«На работу электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» это не повлияло: энергооборудование функционирует в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе Челябэнерго – филиала МРСУ Урала.
В компании отметили, что специалисты приняли необходимые дополнительные меры по обеспечению надежной работы энергоинфраструктуры Челябинской области. «С оперативным персоналом отработан механизм действий в любых нештатных ситуациях, энергетики располагают полным арсеналом необходимой техники - автомобилями, вышками, автокранами и дизель-генераторами», - отмечают в компании.