Земские учителя появятся в Челябинской области в будущем году
Общество
Сегодня, 16:13
Автор: 
Евгения Александрова

Исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов сегодня, 25-го июля, рассказал о перспективах программы «Земский учитель» в регионе. Он отметил, что окончательные параметры проекта еще неизвестны.

Старт федеральной программы «Земский учитель», которую президент РФ Владимир Путин анонсировал в феврале текущего года во время ежегодного послания Федеральному Собранию, запланирован на 2020-й год. По аналогии с уже существующей программой «Земский доктор», сельские преподаватели смогут получить крупную сумму в качестве «подъемных».

В числе писем, поступивших в ходе подготовки к сегодняшней онлайн-встрече (состоялась в рамках проекта Общественной палаты Челябинской области «Час с региональным министром»), оказалось и обращение от ОП Снежинска, в котором активисты просили включить их город в данную программу.

«Суммы выплат и критерии отбора территорий мы узнаем ближе к концу года. Уже после этого будут заключены соглашения с федеральным центром. Отмечу, что в целом по региону ситуация у нас стабильная, но кадры, безусловно, нужны. Сегодня в школах вводится второй иностранный язык. Это повлечет за собой необходимость увеличения числа учителей», - рассказал Александр Кузнецов.

Как отмечает заместитель руководителя аппарата ОП Челябинской области Елена Шубина, законопроект, устанавливающий условия реализации программы, будет рассмотрен во время осенней сессии Госдумы.

По ее словам, во время онлайн-встречи Александр Кузнецов успел ответить на несколько десятков вопросов. Среди них - вопросы о национальном проекте «Образование», сдаче ЕГЭ, цифровой образовательной среде, школьном питании, создании доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивном образовании, поступлении в вузы и другие.

Автор: 
Евгения Александрова
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