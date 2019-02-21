«Земский учитель» в Челябинской области даст свои плоды

Государственная программа «Земский учитель», которая будет запущена по поручению президента Владимира Путина, может стать востребованной в Челябинской области и позволит решить некоторый, несущественный дефицит кадров в сельских территориях и малых городах.

Напомним, Владимир Путин, выступая с посланием перед Федеральным собранием, предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» по аналогии с уже действующей программой «Земский доктор», которая дала хорошие результаты и помогла привлечь в малые города и села врачей и фельдшеров. В рамках программы «Земский учитель» педагоги, которые переедут на работу в сёла и малые города, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

По мнению губернатора Бориса Дубровского, программа «Земский учитель» будет привлекательна для педагогов. «Это хорошая возможность не только профессионально развиваться, но и улучшить свои материальные (жилищные) условия», - подчеркнул глава региона.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки области Александр Кузнецов, на сегодня в сельских территориях региона есть небольшой дефицит педагогических кадров. «Но он некритичный», - подчеркнул глава минобрнауки. По его мнению, «Земский учитель» может принести свои позитивные плоды. Нужно только не забывать, что для учителей важны не только материальные блага, но и культурно-образовательная среда, в которой они живут и работают. А это значит, что и для сельских жителей должны быть доступны театры, выставки и иные культурные достижения современного мира.

Председатель областной организации профсоюзов Юрий Конников считает, что госпрограмма будет работать при условии развития всей инфраструктуры.

Борис Дубровский отметил, что правительство Челябинской области системно работает по программам инфраструктурного развития села, поддерживает аграриев и поощряет привлечение специалистов для работы в сельской местности. «Ремонтируются школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты, – подчеркнул Борис Дубровский. - Мы строим дороги, ведем газификацию, проводим интернет в отдаленные деревни». В этом году на эти цели также предусмотрены значительные бюджетные средства.