Железнодорожники напомнят челябинским водителям правила проезда переездов

Шестого июня на железнодорожном переезде в поселке ЧуриловоЮжно-Уральская магистраль проведет профилактическое мероприятие для водителей автомобилей «Береги себя!». Железнодорожники напомнят автомобилистам правила пересечения переездов, раздадут светоотражающие жилеты, наборы оказания первой помощи и памятки.

Акция приурочена к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, к которому ежегодно присоединяется ОАО «РЖД».

Внимание к проблеме безопасного пересечения железнодорожных переездов вызвано случаями столкновений автомобилей с поездами. С начала 2019 года на ЮУЖД зафиксировано в два раза больше таких ДТП, чем годом ранее. В январе-мае 2019 года на ЮУЖД вследствие нарушения водителями автомобилей правил пересечения железнодорожного пути произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Место проведения акции выбрано неслучайно. В Чурилово расположено сразу два переезда. На одном из них в ночь с 31 мая на первое июня произошло ДТП. Легковой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал и столкнулся с тепловозом. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в районе двух переездов достаточно интенсивный поток транспорта – ежедневно участок пересекают пяти тысяч автомобилей и 300 поездов.

Напомним, запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.