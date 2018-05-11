Жильцы одного из домов в Челябинске восстали против управляющей компании

Жители дома №75 по улице Вагнера в Ленинском районе Челябинска восстали против своей управляющей компании, которая, исправно собирая деньги за предоставленную услугу не занимается разрушающимися стенами, обветшалой проводкой и подтопляемым подвалом. В итоге в квартирах дома развелась плесень, а в подвалах вольготно гуляют крысы.

Сегодня, 11 мая, коммунальный омбудсмен встретился с жителями, чтобы помочь им найти общий язык с управляющей компанией. Но коммунальщикам, видимо, этого совсем не хочется.

Жительница дома на встрече рассказала, что управляющая компания ООО «УК Ленинского района» обслуживает их дом уже более 10 лет. Ежегодно на текущий ремонт только этого дома управляйка собирает порядка полумиллиона рублей. «На эти деньги у нас золотом все можно было отделать! Но, видимо, наше «золото» пошло на чьи-то коттеджа и элитные квартиры», - негодует жительница.

Как рассказали в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Челябинской области, представители управляющей компании, пришедшие на встречу, вели себя по-хамски, попытались воспрепятствовать жителям осмотреть подвал вместе с омбудсменом и даже вызвали на подмогу сотрудников полиции. Стражи порядка, приехав на вызов и разобравшись в ситуации, тут же уехали обратно. А коммунальщики сбежали, не дождавшись окончания встречи.

Люди намерены сменить управляющую компанию, но сначала заставить нынешнюю отработать все полученные деньги.

«Жители готовы взаимодействовать с обслуживающей организацией, нанятой управляющей компанией, но им не верится, что этой организации что-то удастся сделать, так как все решения принимает управляющая компания», - отметил Вершинин.

По его словам, в ближайшее время жители выберут совет и пригласят с проверкой Государственную жилищную инспекцию.