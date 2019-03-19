Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут приобрести новое жилье

Выплаты жильцам пострадавшего дома в Магнитогорске (Челябинская область) начнутся в ближайшее время. Вопрос с расселением будет решен до конца 2019 года.

На расселение жилого дома по проспекту Карла Маркса, 164, направлено 900 миллионов рублей, в том числе 500 миллионов рублей из федерального бюджета, 100 миллионов рублей из областного бюджета и 300 миллионов рублей от Магнитогорского металлургического комбината. Вопрос с расселением будет решен до конца 2019 года. Выплаты начнутся в ближайшее время.

«Глава государства Владимир Владимирович Путин пошел навстречу магнитогорцам и принял судьбоносное решение для жителей пострадавшего дома. Люди не остались один на один со своей бедой. Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте. Те, кто захочет по-прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться. В любом случае право выбора за магнитогорцами»,- прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как сообщает пресс-служба правительства области, поручение о расселении президент России Владимир Путин дал во время первого в этом году совещания с кабинетом министров. На эти цели выделено порядка 900 миллионов рублей. Право на переселение получили жители всего дома: с первого по шестой и с девятого про 12 подъезды. Выплата будет рассчитываться исходя из площади жилого помещения и стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения для Челябинской области (31 725 рублей). Желающим приобрести новое жилье необходимо обратиться в управление социальной защиты Магнитогорска. При этом квартиры и жилые дома можно купить в любом субъекте Российской Федерации. Те жители, которые изъявят желание переехать, должны будут безвозмездно передать свои квартиры администрации Магнитогорска не позднее первого декабря 2019 года.

Жители разрушенных седьмого и восьмого подъездов продолжают приобретать новые квартиры. Всего в списке 139 человек. Уже приобретено 72 квартиры. На эти цели государством отдельно из федерального бюджета выделено 133 миллиона 625,7 тысяч рублей.

В настоящее время проведена инженерно-строительная экспертиза технического состояния дома. Установлено, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы направлены на госэкспертизу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря в 6 часов утра произошло обрушение седьмого подъезда в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса, 164. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело главному следственному управлению. Основная причина ЧП – взрыв бытового газа. На место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата. С места трагедии были изъяты части завала. Следователи-криминалисты и эксперты СК России провели тщательный осмотр фрагментов. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Позже появилась информация, что фейковую новость об использовании гексогена в Магнитогорске запустил украинский пранкер.