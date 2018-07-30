Житель Челябинска погасил долги, чтобы не лишиться своего автомобиля на выходные дни

Судебные приставы Челябинской области продолжают работать совместно с полицейскими по выявлению злостных должников и снижению количества штрафов нерадивых автомобилистов. В очередном рейде, который проходил на парковках улицы Труда – возле МФЦ и торговых комплексов - приставы и сотрудники полиции проверили 215 автомобилей.

Во время проверки в сети силовиков попались 12 должников. У одного из таких должников обнаружились десятки неоплаченных штрафов на общую сумму около шести с половиной тысяч рублей. Денег у автомобилиста при себе не оказалось. Его авто арестовано и передано на ответственное хранение хозяину.

Другой водитель иномарки, не желая лишиться своего автомобиля, решил не связываться с законом и погасил все свои долги на месте. Через терминал, который имеется в наличии у судебных приставов, мужчина оплатил 19 штрафов на сумму 16,4 тысячи рублей, а также 11 тысяч рублей исполнительского сбора.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, десять обнаруженных должников получили требования о немедленной оплате штрафов и явке к судебному приставу. Как правило, большинство из них оплачивают долги в течение нескольких последующих дней. Силовики сообщили, что такие совместные мероприятия с автоинспекторами будут проводится в городе регулярно.