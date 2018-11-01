Житель Златоуста спас двух детей на пожаре

Житель Златоуста (Челябинская область) Илья Смирнов, рискуя жизнью, вынес из горящей квартиры двух детей. Их мать в это время пила в соседнем подъезде.

Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Морозова. Златоустовец Илья Смирнов в это время как раз собирался уезжать по делам, но не успел. Почувствовал запах гари в подъезде. Сомнений у мужчины не было: снова горит квартира на первом этаже. Так было год назад. Там проживает неблагополучная семья. Мать злоупотребляет спиртными напитками, курит при детях. Всего у женщины девять детей. В отношении шестерых она уже лишена родительских прав. Оставшиеся трое проживали с нею.

«Схватил первую попавшуюся в руки тряпку, приложил к лицу и стал спускаться вниз по лестнице. Вышел на улицу, глотнул воздух и вернулся к горевшей квартире, чтобы проверить, нет ли в ней детей. Заходить пришлось уже на четвереньках, так как дым был густой. Видимость плохая. Подсвечивал дорогу сотовым телефоном. Приоткрыл дверь на кухню, ее пол полыхал вовсю. Дополз до комнаты и стал звать детей. Заметил шевеление на диване. Там были двое ребят. Они напугались и стали плакать. Я схватил обоих и вытащил из квартиры в подъезд», - вспоминает Илья Смирнов.

Потом Илья Смирнов вернулся в горящую квартиру, чтобы найти третьего ребенка. Но уже ни до кого не докричался. К счастью, он был уже в безопасности. По предварительным данным, ему помогла соседка. Спасенным детям - восемь, шесть и два года. Никто из них не посещает ни детский сад, ни школу. На данный момент они находятся в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» Златоуста.

«Во время пожара мать детей была в соседнем подъезде, где в компании знакомых употребляла спиртные напитки. Судьбу детей будут решать соответствующие органы. В отношении Ильи Смирнова нами подготовлен рапорт в главное управление МЧС России по Челябинской области на представление его к медали за спасение людей на пожаре», - рассказала инспектор первого отряда ФПС по Челябинской области Анастасия Черногорлова.

Причины пожара сейчас выясняют специалисты. По предварительной информации – это неосторожное обращение с огнем.