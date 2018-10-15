Жителей Челябинска приглашают к созданию игрушек для городской елки

В Челябинске стартовал конкурс елочной игрушки «Уральская матрешка», для участия в котором необходимо изготовить новогоднее украшение своими руками.

Изделие должно быть легким – не тяжелее 500 граммов, устойчивым к снегу, ветру и сырости, иметь размер от 20-ти до 60-ти сантиметров. Обязательно наличие крепления с завязками длиной 30-40 сантиметров, отмечают в городском управлении культуры.

При изготовлении игрушки запрещается использование токсичных материалов, жести, иголок, булавок, битого стекла, пластика с острыми краями и других колющих и режущих предметов.

К участию принимаются только индивидуальные работы. Количество участников конкурса и представленных работ не ограничено.

Прием конкурсных работ и заявок будет проходить до десятого декабря по адресу: Челябинск, улица Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности».

Члены жюри определят тридцать победителей конкурса и 70 игрушек для творческого оформления городской елки в парке имени Гагарина.

Качество матрешек будут оценивать по десятибалльной шкале, учитывая исполнительское мастерство, творческую фантазию, оригинальность работ и эстетический вид. К Новому году парк имени Гагарина украсят сто расписных кукол. Здесь же пройдет церемония награждения победителей.