Жителей Челябинска приглашают на Кировку бороться с туберкулезом

Челябинск присоединится к празднованию Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Социальная акция «Просветись!» пройдет на пешеходной части улицы Кирова (возле Главпочтамта) в воскресенье, 24 марта, с 11-ти до 15-ти часов.

Традиционно для челябинцев будут работать два мобильных кабинета флюорографии. Для прохождения обследования (результаты можно будет получить сразу)необходимо иметь при себе паспорт. Помимо этого, каждый желающий сможет пройти анонимный тест на ВИЧ и измерить уровень угарного газа в своих легких.

Для всех гостей акции «Просветись!» будет работать полевая кухня. Томленая гречка и ромашковый чай помогут челябинцам набраться сил - правильное питание является одним из факторов профилактики туберкулеза. Знают ли об этом (и о многом другом) участники акции, организаторы мероприятия выяснят с помощью интерактивных викторин. Жители Челябинска отметят, какой аспект здорового образа жизни они считают наиболее важным, сыграют в настольную игру, где сложность вопросов увеличивается с каждым шагом участника, благодаря своим знаниям найдут и откроют волшебный сундучок.

Помимо интеллектуальных заданий, гости Кировки смогут проявить себя творчески. У каждого, кто примет участие в мастер-классах, останется на память главный символ этого дня - ромашка, выполненная в виде брошки из фетра, и ультрамодная 3D-брошь.

Хорошей традицией стало участие в акции челябинских знаменитостей, так будет и в этот раз. В 12 часов 30 минут гостей акции ждет необычная зарядка.

Итогом мероприятия станет флешмоб добра. По замыслу организаторов, участники напишут на воздушных шарах свои пожелания, а после подарят их своим близким или совершенно незнакомым людям, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» ведущий специалист по связям с общественностью МБУ «ЦПС «Компас» Юлия Андронова.

По данным пресс-службы регионального минздрава, за последние пять лет показатель заболеваемости туберкулезом на Южном Урале снизился на 11,8 процента, среди постоянно проживающего населения - на 10,8 процента. На диспансерном наблюдении у фтизиатров находится 28 тысяч 292 человека - это на 4,9 процента меньше, чем в 2017 году (29763 человека).

В период с 21-го по 29-е марта в Челябинской области будут открыты пункты флюорографических исследований. График их работы – здесь.