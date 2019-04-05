Жителей Челябинска ждет «Тотальный диктант» в историческом музее

Государственный исторический музей Южного Урала в следующую субботу, 13 апреля, в четвертый раз приглашает жителей Челябинска поучаствовать во всероссийской акции проверки грамотности «Тотальный диктант». Начало мероприятия – в 13 часов.

В музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной реки Миасс) диктант смогут написать 50 человек. Чтобы поучаствовать в популярной акции на площадке музея, нужно зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта, отмечают в пресс-службе музея.

В этом году текст принадлежит перу писателя, литературоведа и литературному критику Павлу Басинскому. Диктовать текст уже во второй раз будет пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Тотальный диктант-2019 начнется на Дальнем Востоке 13 апреля в восемь утра по московскому времени. В 13 часов текст ручками xGold от компании «Берлинго» напишут в Челябинске. Завершится акция на американских континентах в 23 часа по Москве. Кроме того, все желающие смогут написать диктант в онлайн-режиме на сайте проекта.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится в России с 2004 года. Челябинск присоединился к ней в 2011 году. В 2018-м Тотальный диктант в столице Южного Урала написали 2,4 тысячи человек на 35-ти площадках.

СПРАВКА

Павел Басинский - российский писатель, литературовед и литературный критик. Член жюри премии Александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого. Литературный обозреватель «Российской газеты». Специализируется на творчестве русских писателей конца XIX - начала XX века, в частности Льва Толстого и Максима Горького. За книгу «Лев Толстой: бегство из рая» в 2010 году был удостоен премии «Большая книга». По сценариям Павла Басинского сняты документальные фильмы о Максиме Горьком, Михаиле Зощенко и других писателях, а также художественный фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».