Жителей Челябинской области приглашают к участию в важном благотворительном проекте

Жителей Челябинской области приглашают к участию во всероссийском благотворительном проекте «Мечтай со мной», который призван исполнять желания детей и пожилых людей с опасными для жизни заболеваниями.

Руководитель проекта Тимур Сафин уверен, что для серьезно больных людей эмоциональное состояние крайне важно.

«Мы исполняем мечты и помогаем детям и пожилым становиться счастливее», – рассказывает он.

На сегодняшний день исполнены желания 38-ми человек. Среди них - семилетний Кирилла Степанова из города Чебоксары. Мальчик не видит с рождения из-за мраморной болезни. Кирилл перенес трансплантацию костного мозга и химиотерапию.

«Изначально было тяжело, - вспоминает мама Кирилла Мария Степанова. – Врачи говорили, что наш ребенок не будет жить долго. К двум годам, во время подготовки к пересадке костного мозга, наступил период, когда мы думали, что его не станет. Если бы мы не сделали трансплантацию, то Кирилла бы уже не было с нами, потому что дети с таким диагнозом живут максимум до трех лет».

Мечта мальчика оказалась связана с любовью кататься на троллейбусах и трамваях. Кирилл хотел ощутить себя машинистом: нажимать на кнопки и рулить. В конце октября волонтеры проекта «Мечтай со мной» совместно с филиалом РЖД - Горьковской железной дорогой исполнили заветное желание Кирилла. Мальчик побывал в кабине управления и под присмотром машиниста запустил поезд.

Заявку на участие в проекте можно подать нa официальном сайте проекта.