Жителей деревни Чурилово обложил данью местный бизнесмен

В Челябинской области жители деревни Чурилово, что в Красноармейском районе, в течение нескольких лет безуспешно борются за право свободного доступа к собственным земельным участкам, на свою беду оказавшимся ближайшими соседями коттеджного поселка «Солнечный берег».

Обращения в районную администрацию, прокуратуру, иные инстанции и многочисленные суды – проблема все никак не решится.

«Мы с мужем приобрели землю под строительство дома на берегу Второго озера в 2011 году, - рассказывает жительница Чурилово Елена Кубяк. - Мечтали переехать в деревню - подальше от городской суеты, растить детей - я тогда как раз была на девятом месяце беременности, вести хозяйство. Но даже представить себе не могли, что окажемся заложниками коммерческого проекта господина Бураковского».

Дело в том, что ИП Бураковский А.Л., являясь собственником обширного земельного участка вдоль Второго озера создал так называемое территориальное образование «Солнечный берег». Тут он продавал наделы под строительство, оставляя при этом дороги в своей частной собственности. В 2017 году ООО «Ленд Плюс» (управляющая компания «Солнечного берега») через суд запустило процесс взыскания с собственников участков долгов - платы за содержание, ремонт и управление имуществом общего пользования. Конкретно в случае семьи Кубяк сумма составила 21 тысячу 286 рублей 92 копейки за период с девятого октября 2014-го по 30-е июня 2017-го года, а также проценты и расходы по суду - около шести тысяч рублей. Истцом было выставлено требование об оплате семи видов услуг: организация КПР при въезде в поселок; вывоз ТБО и содержание контейнерных площадок; уборка и содержание дорог; освещение поселка; выкашивание; дератизация и дезинсекция; организация эксплуатационной службы.

И все бы ничего, но земельный участок семьи Кубяк расположен вне пропускных пунктов коттеджного поселка и территориально относится к деревне Чурилово (Решение депутатов Озерного сельского поселения №23 от 15.09.2009 года «Об утверждении генплана»).

«Заявленные истцом (ООО «Ленд Плюс») услуги ответчику (семье Кубяк) не оказываются, - говорится в решении суда Металлургического района от 15.11.2017 года, - ответчик за оказанием услуг не обращался. Дороги в неогороженной части поселка не убираются, мусорные площадки с контейнерами расположены внутри огражденной территории, куда у ответчика доступа нет. Столбы освещения вблизи земельного участка ответчика истцом не установлены. Дератизация и дезинсекция проводятся собственными силами ответчика и других собственников. Кроме того, ответчик и другие собственники земельных участков, расположенных за пределами ограждения коттеджного поселка «Солнечный берег», своими силами пытаются содержать в надлежащем состоянии прилегающие к их домам проезды».

Так, чуриловцы на свои деньги закупали щебень и частично отсыпали дороги.

За пределами огороженной территории «Солнечного берега» находится 193 участка, это так называемая новая часть деревни Чурилово. Как утверждает один из жителей данной территории Руслан Кубяк, в момент заключения договора купли-продажи он не был предупрежден, что все внутрипоселковые дороги остаются в собственности Бураковского А.Л.

«В противном случае я бы никогда там участок не приобрел, - написал он в своем заявлении прокурору Красноармейского района. - Сейчас у нас нет свободного доступа, проезда к своему земельному участку, кроме как по земле Бураковского. И теперь мы обязаны платить ему за проход к единственному своему жилью. А если у меня не будет денег платить, то меня не пустят в дом? Или пустят, но в долг, как это сейчас происходит...».

Жители деревни считают, что нахождение дорог в частной собственности ущемляет их права. Дороги должны принадлежать муниципалитету. Либо местные власти обязаны обеспечить альтернативные проезды.

В мае 2018 года глава администрации Красноармейского района Юрий Сакулин направил письмо Бураковскому, в котором указано, что утвержден перечень дорог общего пользования деревни Чурилово (улицы Степная, Железнодорожная, Зеленая, Новая, Солнечная, Нагорная, Ольховая, Вишневая, Садовая, Береговая, Центральная, Озерная и переулок Южный). Границы земельных участков, включенных в этот перечень, не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Учитывая, что строительство альтернативных подъездных путей невозможно, в связи с отсутствием свободных территорий для проектирования и строительства линейных объектов, прошу Вас на безвозмездной основе передать в собственность Красноармейского муниципального района все земельные участки общего пользования, расположенные в границах д. Чурилово на территории коттеджного поселка «Солнечный берег» (для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров)», - говорится в документе.

Прошло больше года, но дело стоит на месте. Сложившаяся ситуация в деревне Чурилово находится на контроле уполномоченного по правам человека Челябинской области Маргариты Павловой, в курсе дела заместитель председателя Законодательного собрания региона Константин Захаров, есть ответ на обращение в администрацию президента, в котором Минэкономразвития РФ подтверждает, что земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автодорогами, скверами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. То есть не могут находиться в частной собственности и необходима процедура отчуждения.

За несколько лет у Елены Кубяк, представляющей интересы жителей деревни, скопилась переписка с районной администрацией, предписания прокуратуры, решения судов. В настоящее время собственники участков планируют обратиться за помощью к главе Челябинской области Алексею Текслеру в надежде урегулировать данный вопрос.

P.S. Помимо дорожной проблемы, есть и другие - электрофикация и газификация деревни проводятся не через муниципалитет, а через посредника, который устанавливает свои цены, доступ к озеру ограничен, поскольку береговая линия вся застроена...Но это тема отдельного разговора.