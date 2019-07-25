Недоброе соседство, или Дорогая дорога домой

Жителей деревни Чурилово обложил данью местный бизнесмен
Общество
Сегодня, 11:47
Автор: 
Вероника Арбузова

В Челябинской области жители деревни Чурилово, что в Красноармейском районе, в течение нескольких лет безуспешно борются за право свободного доступа к собственным земельным участкам, на свою беду оказавшимся ближайшими соседями коттеджного поселка «Солнечный берег».

Обращения в районную администрацию, прокуратуру, иные инстанции и многочисленные суды – проблема все никак не решится.

«Мы с мужем приобрели землю под строительство дома на берегу Второго озера в 2011 году, - рассказывает жительница Чурилово Елена Кубяк. - Мечтали переехать в деревню - подальше от городской суеты, растить детей - я тогда как раз была на девятом месяце беременности, вести хозяйство. Но даже представить себе не могли, что окажемся заложниками коммерческого проекта господина Бураковского».

Дело в том, что ИП Бураковский А.Л., являясь собственником обширного земельного участка вдоль Второго озера создал так называемое территориальное образование «Солнечный берег». Тут он продавал наделы под строительство, оставляя при этом дороги в своей частной собственности. В 2017 году ООО «Ленд Плюс» (управляющая компания «Солнечного берега») через суд запустило процесс взыскания с собственников участков долгов - платы за содержание, ремонт и управление имуществом общего пользования. Конкретно в случае семьи Кубяк сумма составила 21 тысячу 286 рублей 92 копейки за период с девятого октября 2014-го по 30-е июня 2017-го года, а также проценты и расходы по суду - около шести тысяч рублей. Истцом было выставлено требование об оплате семи видов услуг: организация КПР при въезде в поселок; вывоз ТБО и содержание контейнерных площадок; уборка и содержание дорог; освещение поселка; выкашивание; дератизация и дезинсекция; организация эксплуатационной службы.

И все бы ничего, но земельный участок семьи Кубяк расположен вне пропускных пунктов коттеджного поселка и территориально относится к деревне Чурилово (Решение депутатов Озерного сельского поселения №23 от 15.09.2009 года «Об утверждении генплана»).

«Заявленные истцом (ООО «Ленд Плюс») услуги ответчику (семье Кубяк) не оказываются, - говорится в решении суда Металлургического района от 15.11.2017 года, - ответчик за оказанием услуг не обращался. Дороги в неогороженной части поселка не убираются, мусорные площадки с контейнерами расположены внутри огражденной территории, куда у ответчика доступа нет. Столбы освещения вблизи земельного участка ответчика истцом не установлены. Дератизация и дезинсекция проводятся собственными силами ответчика и других собственников. Кроме того, ответчик и другие собственники земельных участков, расположенных за пределами ограждения коттеджного поселка «Солнечный берег», своими силами пытаются содержать в надлежащем состоянии прилегающие к их домам проезды».

Так, чуриловцы на свои деньги закупали щебень и частично отсыпали дороги.

 За пределами огороженной территории «Солнечного берега» находится 193 участка, это так называемая новая часть деревни Чурилово. Как утверждает один из жителей данной территории Руслан Кубяк, в момент заключения договора купли-продажи он не был предупрежден, что все внутрипоселковые дороги остаются в собственности Бураковского А.Л.

«В противном случае я бы никогда там участок не приобрел, - написал он в своем заявлении прокурору Красноармейского района. - Сейчас у нас нет свободного доступа, проезда к своему земельному участку, кроме как по земле Бураковского. И теперь мы обязаны платить ему за проход к единственному своему жилью. А если у меня не будет денег платить, то меня не пустят в дом? Или пустят, но в долг, как это сейчас происходит...».

Жители деревни считают, что нахождение дорог в частной собственности ущемляет их права. Дороги должны принадлежать муниципалитету. Либо местные власти обязаны обеспечить альтернативные проезды.

В мае 2018 года глава администрации Красноармейского района Юрий Сакулин направил письмо Бураковскому, в котором указано, что утвержден перечень дорог общего пользования деревни Чурилово (улицы Степная, Железнодорожная, Зеленая, Новая, Солнечная, Нагорная, Ольховая, Вишневая, Садовая, Береговая, Центральная, Озерная и переулок Южный). Границы земельных участков, включенных в этот перечень, не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Учитывая, что строительство альтернативных подъездных путей невозможно, в связи с отсутствием свободных территорий для проектирования и строительства линейных объектов, прошу Вас на безвозмездной основе передать в собственность Красноармейского муниципального района все земельные участки общего пользования, расположенные в границах д. Чурилово на территории коттеджного поселка «Солнечный берег» (для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров)», - говорится в документе.

Прошло больше года, но дело стоит на месте. Сложившаяся ситуация в деревне Чурилово находится на контроле уполномоченного по правам человека Челябинской области Маргариты Павловой, в курсе дела заместитель председателя Законодательного собрания региона Константин Захаров, есть ответ на обращение в администрацию президента, в котором Минэкономразвития РФ подтверждает, что земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автодорогами, скверами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. То есть не могут находиться в частной собственности и необходима процедура отчуждения.

За несколько лет у Елены Кубяк, представляющей интересы жителей деревни, скопилась переписка с районной администрацией, предписания прокуратуры, решения судов. В настоящее время собственники участков планируют обратиться за помощью к главе Челябинской области Алексею Текслеру в надежде урегулировать данный вопрос.

P.S.  Помимо дорожной проблемы, есть и другие - электрофикация и газификация деревни проводятся не через муниципалитет, а через посредника, который устанавливает свои цены, доступ к озеру ограничен, поскольку береговая линия вся застроена...Но это тема отдельного разговора.

Автор: 
Вероника Арбузова
Отправить новость
Вчера, 17:55
Челябинская область за два десятилетия потеряла почти 227 тысяч своих жителей
Вчера, 17:17
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля
Вчера, 14:12
Инспекторы Челябинской области выходят на проверку палаточных лагерей
Вчера, 11:35
Алексей Текслер посоветовал Владиславу Смирнову, как бороться с безработицей
Вчера, 11:01
Коркино принял первый Уральский фестиваль автомобильного туризма
Вчера, 10:57
Жителей Челябинской области приглашают к участию в фотоконкурсе
Вчера, 09:52
«Пятёрочка» дарит возможность выиграть путешествие в Кению
23.07.19 20:20
ММК наградил лучших поставщиков
23.07.19 18:20
Челябинцев и гостей города приглашают на фестиваль гуманного отношения к животным
23.07.19 18:19
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Происшествия
Сегодня, 11:04
Дело Давыдова живет
Дело экс-мэра Сергея Давыдова из Екатеринбурга вернулось в Челябинск
Экономика
Сегодня, 12:23
Рекорд России установил Челябинский цинковый завод
Новости
Сегодня, 12:16
Спорт
ФК «Челябинск» одержал победу в первом домашнем матче
Сегодня, 11:41
Происшествия
В Троицком районе двое рабочих задохнулись в выгребной яме
Сегодня, 11:17
Происшествия
В Челябинске снова похитили трамвайные рельсы
Сегодня, 10:27
Происшествия
Челябинка порезала себе вены, не получив зарплату
Сегодня, 08:57
Экономика
О беседе Владимира Путина с металлургами ММК узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Вчера, 17:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля
Вчера, 11:01
Общество
Коркино принял первый Уральский фестиваль автомобильного туризма
Вчера, 10:57
Общество
Жителей Челябинской области приглашают к участию в фотоконкурсе
Вчера, 09:52
Общество
«Пятёрочка» дарит возможность выиграть путешествие в Кению
23.07.19 18:19
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика