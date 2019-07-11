Жителей двух домов Челябинска оставят без горячей воды почти на 1,5 месяца

Жителей двух домов Челябинска хотят оставить без горячей воды почти на полтора месяца. И никому из ответственных лиц из числа чиновников и поставщиков коммунальной услуги нет до этого дела.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» жители дома №6 по улице Кослсанова и дома №26 по улице Омской (район стадиона Колющенко) горячую воду у них отключили в плановом порядке 26 июня для проведения гидравлических испытаний. Обещали, что через две недели горячая вода вернется. Но прошло 16 дней и жителям сообщили: «ГВС (горячего водоснабжения) не будет до 31.07.2019 года. Большое повреждение на участке теплотрассы. Работы производят ЮУТП и ЧКТС».

Возмущенные жильцы, не добившись внятного ответа от своей управляющей компании, стали звонить в различные инстанции, чтобы прояснить ситуацию. «Я позвонила в администрацию. Ничего это не изменит и никакие жалобы не помогут», - рассказала одна из жительниц.

Другие жители звонили в ЮУТП и ЧКТС. В ЮУТП им сказали, это тепловые сети такой срок выставили. УСТЭК и ЧКТС отправляют друг к другу за разъяснениями. Люди ходят по кругу и никакого внятного ответа не получают.

Жители направили жалобы в администрацию и в прокуратуру Советского района. Жители говорят, в прошлом году у них была аналогичная ситуация. «В соответствии с п.3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденного постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2009 г. №20: В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Сейчас отключение составляет уже 16 суток и планируется ещё до 31.07.19 года. Просьба провести проверку обоснованности и законности такого длительного отключения горячего водоснабжения», - говорится в обращении жителей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» зампрокурора Советского района Анатолий Голованов, по обращению граждан надзорное ведомство проведет проверку. Если будут выявлены нарушения, то будут приняты соответствующие меры. «Если будут выявлено нарушение нормативных сроков проведения ремонтных работ и ненадлежащее оказание коммунальных услуг, то будут приняты меры прокурорского реагирования», - уточнил Анатолий Голованов.

Как пояснили агентству в УСТЭК, на данном участке проводятся ремонтные работы МУП «ЧКТС» по заявке ООО «ЮУТП» до 8 часов 31 июля. По какой причине понадобилось проводить ремонтные работы они посоветовали узнать в ЧКТС. В этой компании ответа получить не удалось. Отправляют к диспетчерам, а они не стали ничего объяснять. И где узнавать правду?

«Тепловые сети не прошли гидравлических испытаний и выведены во внеплановый ремонт в соответствии с Постановлением Правительства от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Срок отключения горячего водоснабжения продлевается до 30 июля», - пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.