Жителей пострадавшего дома в Магнитогорске призвали обращаться в прокуратуру

Прокуратура Челябинской области призывает жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске обращаться в надзорное ведомство в случае необоснованного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация (со ссылкой на жителя) о необоснованном начислении платы за жилищно-коммунальные услуги жителям дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

«В случае поступления квитанций с необоснованными начислениями (в том числе пени, штрафов) за неоплату указанных услуг за предыдущие месяцы, необходимо обращаться в прокуратуру Правобережного района Магнитогорска по адресу: ул. Правды, д.14Б либо в прокуратуру Челябинской области по ул. Карла Маркса, 76», - рекомендовали жителям в надзорном ведомстве.

Также магнитогорцы могут отправить жалобу через Интернет-приемную на сайте прокуратуры Челябинской области.

Напомним, администрация Магнитогорска и министерство строительства и инфраструктуры области опровергают информацию о необоснованном начислении жителям пострадавшего дома платы за жилищные и коммунальные услуги, а также пени. Единороссы взяли этот вопрос на свой контроль и пообещали магнитогорцам проанализировать информацию по квитанциям, а затем проинформировать жителей, как и за что им должен быть произведен перерасчет.