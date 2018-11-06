Жителей южноуральского Копейска возмутили детские качели на площадке

В одном из дворов шахтерского городка Копейска по программе капитального ремонта на детской площадке установили металлические качели. Все бы ничего, но качели установили таким образом, что маленький ребенок никак не сможет на них покачаться.

«Это специально для детей, родители их подсадят и покачают. А не для жирных малолеток без мозгов, - возмущается один из пользователей социальных сетей. – Видел, как две девушки качались. Еле влезли в них. Думал, что придется МЧС вызывать. Видите, труба просела сверху».

Однако кто-то из жителей города обратил внимание на небезопасность такой конструкции.

«То, что цепи подняты, - это временно. Вы главного не замечаете, - предупреждает житель Копейска. - Сама конструкция сделана небезопасно! Цепи приварены - есть шанс, что оборвутся. Какие-то соединения на болтах».

Теперь надо надеяться на то, что строители все-таки приведут детскую конструкцию в порядок.

Фото: социальная группа «Подслушано Копейск»