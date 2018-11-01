Жители 1200 населенных пунктов Челябинской области получат квитанции «МРСК Урала» за октябрь

Компания «МРСК Урала» подготовила для потребителей квитанции на оплату электроэнергии за октябрь 2018 года. В ближайшие дни абоненты порядка 1200 населенных пунктов Челябинской области получат платежные документы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, в соответствии с действующим законодательством оплату за потребленную электроэнергию необходимо производить ежемесячно - до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. Жители Челябинской области могут воспользоваться существующими сервисами в пунктах приема платежей по системе «Город», а также в отделениях ПАО «Челиндбанк», ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк России» (в том числе дистанционно через Сбербанк онлайн).

Южноуральцам напоминают, что передавать показания прибора учета можно до 23 числа расчетного месяца любым из удобных способов.

Можно передать показания при оплате электроэнергии: по системе «Город», в отделениях ПАО «Челиндбанк», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».

Показания примут по телефону-автоответчику 8-800-1000-172 (нужно следовать указаниям автоинформатора).

Показания можно также передать через официальный сайт ОАО «МРСК Урала»: Главная страница/Клиентам/Энергосбытовая деятельность/Челябэнергосбыт/Передача показаний (укажите номер лицевого счёта в соответствующем поле, 10 знаков).

Энергетики обращают внимание потребителей на то, что важно ежемесячно передавать показания электросчетчиков и своевременно платить за электроэнергию - это необходимо, прежде всего, для отражения наиболее актуальной информации в квитанциях.