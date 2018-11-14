Жители Челябинска доверяют данным соцопросов

Каждый второй житель Челябинска доверяет данным социальных опросов и считает, что они отражают реальную картину происходящего в областном центре.

Сегодня, 14 ноября, социологическое профессиональное сообщество отмечает День социолога. Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать у жителей Челябинска, отражают ли, по их мнению, результаты опросов общественного мнения действительные мнения граждан.

Уровень доверия населения города Челябинска к результатам опросов общественного мнения достаточно высок: 56,3% опрошенных считают, что данные социологических опросов отражают действительные мнения граждан. Обратного мнения придерживаются 29,6% опрошенных, то есть менее чем каждый третий.

Отметим, что среди выбирающих оценочную позицию «безусловно, отражают» больше представлены женщины, респонденты с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по роду занятий – работающие пенсионеры. В группе полагающих, что опросы отражают мнения граждан по большей части – респонденты с высшим образованием.

Придерживающиеся позиции, что результаты общественного мнения по большей части не отражают действительные мнения граждан – это чаще жители города с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности, по роду занятий в настоящее время – неработающие пенсионеры.

Вариант ответа «определенно, не отражают» выбирают, как правило, мужчины, респонденты в возрасте 31 - 50 лет и челябинцы с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, выбирающие для его характеристики оценочную позицию «живем за гранью бедности, не хватает даже на питание».