Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке

Жители Челябинской области теперь могут оформить ипотеку на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта. Такую программу запустил в тестовом режиме Сбербанк. Одними из первых на Урале воспользовались этой возможностью челябинцы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском отделении банка, пакеты документов без отчета об оценке были приняты от одиннадцати заемщиков, приобретающих квартиры на вторичном рынке Челябинска и выбравших их на сайте ДомКлик от Сбербанка. По новым условиям, для оценки объектов недвижимости банку достаточно корректного описания квартиры и размещенных на сайте фотографий, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями новой программы. Благодаря этому нововведению южноуральцы могут сэкономить до 2 тысяч 500 рублей на оплату оценки и ускорить срок подготовки документов на несколько дней.

Программа одобрения объекта без отчета об оценке действует на квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей на вторичном рынке Челябинска и до 5 миллионов – на рынке Челябинской области. При этом объявление должно быть размещено на сайте ДомКлик с соблюдением определенных требований. На фотографиях должно быть видно все комнаты и помещения квартир, а также необходимо фото балкона или лоджии – при их наличии.

По фото должно быть понятно, была ли сделана в квартире перепланировка и если да, то на сколько и как именно изменились площадь и расположение комнат. Также необходимо корректно описать объект недвижимости: указать общую жилую площадь и площадь кухни, кадастровый номер или точный адрес объекта с номером квартиры. Без оценки банк рассматривает квартиры в домах высотой от 3-х этажей, кроме того, переход права собственности по ним должен быть оформлен не ранее 1998 года.

«Сегодня каждый второй житель Челябинской области приобретает вторичную недвижимость с помощью ипотеки в Сбербанке. И возможность получить одобрение объекта без оценки банком или аккредитованной сторонней компанией – это большое преимущество для заемщиков и экономия их средств и времени. Особенно это оценят клиенты, которые проводят сделку с предварительной продажей своей квартиры или участвуют в двух- или трехсторонних обменах, когда дорог каждый день», - говорит начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева.

Денис Чугунов, управляющий региональным отделением Сбербанка, считает это новое решение еще одним шагом на пути к доступной ипотеке для южноуральцев. По его словам, на сайте ДомКлик по Челябинской области размещается сегодня более 20 тысяч объявлений и 16 тысяч из них по вторичным объектам.