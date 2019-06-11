Жители Челябинска рассказали, что думают о Конституции РФ

В преддверии Дня России, который наша страна будет отмечать завтра, 12-го июня, жители Челябинска ответили на вопрос социологов, отвечает ли Конституция РФ потребностям и интересам общества.

Как сообщает челябинский филиал РАНХиГС, группы респондентов разделились на две практически равные части. Однако, считающих, что Конституция не отвечает потребностям и интересам общества, все-таки несколько больше.

Полностью отвечающей интересам и потребностям общества Конституцию РФ считают пять процентов горожан. Респондентов, выбравших вариант ответа «совершенно не отвечает», оказалось 12,7 процента.

Среди челябинцев, полагающих, что Конституция отвечает потребностям и интересам общества (их 44,7 процента), больше всего женщин, респондентов в возрасте 18-30-ти лет, по роду занятий - неработающих пенсионеров, со средним уровнем материальной обеспеченности.

Чаще других считают, что Конституция РФ не отвечает интересам и потребностям общества, мужчины, жители города старше 50-ти лет, с низким уровнем материальной обеспеченности.