Жители челябинского микрорайона «Парковый-2» ощутили преимущества сервисов «Интерсвязи»

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь» модернизировала электронные системы челябинского микрорайона «Парковый-2».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, микрорайон первым в Челябинске получил последние технологические новинки в рамках проекта «Умный город», став единственным smart-жилым комплексом мегаполиса. Преимущества интеллектуальных систем безопасности уже оценили свыше пяти тысяч жителей «Паркового-2».

Пилотный проект, призванный обеспечить защиту жильцов и их имущества, был запущен совместно с управляющей компанией «Горизонты» менее года назад. Сейчас в микрорайоне работает система видеонаблюдения за придомовой территорией, детскими площадками и лифтовыми холлами. Благодаря умным устройствам и профессиональной работе технических специалистов, правоохранительным органом удалось раскрыть 99% правонарушений, совершённых на территории жилого комплекса. После масштабного голосования собственников недвижимости в микрорайоне были установлены «Умные домофоны» и система беспроводного опроса теплосчётчиков. На её основе стали доступны формирование аварийных сигналов и учёт технических параметров. Все начисления теперь производятся корректно, а жители не переплачивают за коммунальные услуги.

У каждого из 20 домов smart-микрорайона функционируют «Умные парковки». Система позволяет вычислять не только количество свободных мест, но и показывать их пользователям с помощью мобильного приложения «Интерсвязь». В ближайшее время сервис позволит наблюдать за оставленным на парковке автомобилем и в случае опасности моментально предупреждать владельца с помощью PUSH-уведомления.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, система видеофиксации является одной из ключевых составляющих концепции «Умный город», принятой во всём мире. Интерсвязь, закрепившая за собой статус флагмана во внедрении передовых решений на Урале, успешно применяет эти технологии. Умные сервисы, разработанные специалистами компании, пользуются спросом среди жителей не только Челябинска, но и других городов присутствия «Интерсвязи».

В ходе развития системы доступ к умным сервисам получат жители челябинских ЖК «Александровский», микрорайонов «Парковый», «Академ Riverside», «Чурилово», а также Копейска и Кургана. Соответствующие договоренности уже достигнуты с управляющими компаниями этих территорий.