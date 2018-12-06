Жители челябинского поселка Аэропорт наконец-то будут пить чистую воду. Это случится после того как здесь появится новая станция обезжелезивания. Работы по строительству ведутся. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019-го года.

Сейчас в питьевой воде, льющейся из кранов домов местных жителей, наблюдается допустимое превышение показателей по жесткости, мутности и содержанию железа. По остальным обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, а также по органолептическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям и содержанию органических веществ превышений нет.

Как отмечают специалисты, строительство станции обезжелезивания питьевой воды значительно улучшит ее показатели.

Проект сооружений по умягчению и обезжелезиванию воды МУП «ПОВВ» разработало за счет собственных средств, исполняя поручение городской администрации.

Строительство станции водоочистки включено в инвестиционную программу МУП «ПОВВ» на 2017-2018 годы (предприятие планирует потратить на эти цели 19 миллионов 50 тысяч рублей) и в государственную программу Челябинской области «Чистая вода» (здесь речь идет о сумме в 18 миллионов рублей).

По проекту, система водоподготовки производительностью тысяча метров кубических в сутки состоит из механической очистки с последующей двухступенчатой фильтрацией. На первичном этапе вода будет смягчаться, избавляясь от железа, мелкодисперсных примесей, взвесей и солей. Затем – этап обеззараживания хлорсодержащими реагентами и поступление находящейся под давлением воды в систему водоснабжения.

Все процессы будут полностью автоматизированы, обслуживающего персонала на новой станции не потребуется. Сооружения возводятся вблизи Аэропорта, их подключат к магистральным водоводам МУП «ПОВВ», которые подают воду в поселок.

В настоящее время водоснабжение здесь осуществляют от скважинного водозабора Сугоякского месторождения подземных вод, находящегося на балансе «Мечела». Основным потребителем воды является челябинский металлургический комбинат, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города.