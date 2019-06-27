Жители Челябинской области готовы терпеть пробки ради качественных дорог

Большинство жителей Челябинской области с пониманием относятся к пробкам, вызванным масштабными ремонтными работами на дорогах Челябинска, Магнитогорска и региональных трассах, производимыми по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

В группе проекта ВКонтакте в настоящее время проводится опрос местных жителей. В настоящее время 71,6 процента граждан проголосовали за вариант ответа: «С пониманием: немного потерпим и поедем по новым дорогам». Второй по популярности вариант ответа: «Нейтрально – медленно, но едем. Включу погромче музыку» (17,75 процента).

Есть и такие южноуральцы, кому ремонт дорог поперек горла (выбрали вариант следующий вариант ответа: «Негативно – нам дорожный ремонт не особо нужен. Главное – домой побыстрее попасть). Таких недовольных совсем немного (чуть меньше шести процентов).

Кроме того, участники опроса оставляют в группе проекта комментарии дорожникам, предлагая им учиться правильно «организовывать место ремонта - знаками, предупреждениями, объездами, разграничительными пилонами (а не грязными пластмассовыми ящиками, что летают от ветра по дороге), желтой разметкой...»

«Честно говоря, раздражают последующие работы - с люками, бордюрами, трубами, газонами», - написал один из пользователей.

Другой оставил пожелание: «Вместе с временным знаком ограничения скорости ставьте обязательно переносную камеру фиксации скоростного режима. Потому что попал в нехорошую ситуацию - на федеральной трассе в районе развязки на Рощино выставили знак 30, так как работы велись только после 8 утра - в 7 утра никто эти знаки особо не соблюдал, а я соблюдал - в результате в мой автомобиль приехали сзади те, кто искренне не понимает, как по прекрасной федералке можно ехать 30 км/ч! Разборы, страховая, да и машину калечить - мало приятного! Если бы все знали, что сразу за знаком стоит камера - то соблюдали бы скоростной режим. Ну или убирайте знаки на ночь, когда работы не ведутся и нет сужения! Знаю, что камеры ставят там, где аварийно-опасные участки, но во время дорожных работ именно участок работ становится аварийно-опасным!»

Напомним, в Челябинске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет произведен ремонт 18-ти улиц. Генеральный подрядчик – нижегородская компания ООО «Нижавтодорстрой», начавшая работы 12-го июня и пообещавшая местным властям, что будет трудиться круглосуточно (в две смены по 12 часов) и одновременно ремонтировать в столице Южного Урала сразу несколько (по четыре-пять) участков дорог.

В свой первый рабочий день в столице Южного Урала техника нижегородского подрядчика, выигравшего контракт стоимостью свыше 800 миллионов рублей, первым делом приступила к фрезерованию покрытия на улице Худякова, на участке от улицы Рабоче-Колхозной до плотины (район поселка Благодатово).

Начало масштабного дорожного ремонта в южноуральской столице по федеральной программе проконтролировал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Фото из группы «Дороги Челябинской области» ВКонтакте