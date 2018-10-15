Жители Челябинской области, не дождавшись помощи от минздрава, объявили сбор средств для Артема Мазанова

Южноуральский предприниматель Артем Мазанов самостоятельно готовит свою эвакуацию из Симферополя в Челябинск. Минздрав Челябинской области и Симферопольская городская больница №6 затеяли долгоиграющую бюрократическую переписку. Министерство ждет письмо из больницы с просьбой забрать пациента, а ГКБ №6 ждет официальное письмо из регионального минздрава о предоставлении документов и выписного эпикриза.

Попавший в аварию в Крыму челябинец попытался через Аэрофлот получить в самолете лежачее место. Компания за такое комфортное место запросила 200 тысяч рублей. Таких денег у Артема Мазанова нет. Поэтому ему пришлось купить обычный билет в салон самолета. Как он будет лететь до Челябинска, никто не знает.

«Лететь придётся сидя, это повлечёт сильные боли при перелете, но выбора у меня нет, главное - добраться, - рассказывает Артем Мазанов. - Дело в том, что левая нога у меня в гипсе от самого бедра и полностью вниз, включая стопу, на правой ноге загипсована только ступня. Пятки раздроблены, лететь полусидя смогу, хотя это будет мучительно больно».

При подготовке к эвакуации из больницы появилась новая проблема, но и с ней удалось справится. Дело в том, что Артем переживает о том, как ему без проблем добраться до кресла в салоне самолета. Тут пришли на помощь ветераны боевых действий из Симферополя. Председатель челябинской организации Василий Катанэ сделал звонок в Крым и местные ребята пообещали сделать все, чтобы облегчить посадку челябинца в самолет.

«Коллеги из Крыма сразу откликнулись на мою просьбу и вызвались помочь Артему, - сообщил Василий Катанэ. - В Симферополе работают и наши южноуральские пограничники, и мои друзья. В любом случае Артему будет оказана необходимая помощь».

Обидно только то, что наши областные чиновники из минздрава ничего не предпринимают для того, чтобы эвакуировать южноуральца с полуострова и продолжить его лечение на Южном Урале. Медики держат крепкую оборону, ссылаясь на медицинские инструкции и делая злобные посты в интернете, обвиняя журналистов в непрофессионализме.

«Нам сообщили о том, что житель Челябинска попал в ДТП в Крыму. Мы попросили обратившихся родственников взять выписку из той больницы, в которой он находится, - сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. - Нам надо понимать, что именно случилось с мужчиной, каков его диагноз, какое лечение проводится сейчас и что необходимо в дальнейшем. Исходя из этих данных, будет определяться дальнейшая тактика».

А пока в минздраве определяется тактика, житель Челябинска пытается добыть документы о своем состоянии здоровья в городской больнице Симферополя. Врачи ему отказали в получении медицинских документов, пообещали выдать на руки лишь рентгеновские снимки. И то после выписки.

«Документы мне никакие в больнице не дают, наотрез отказали местные врачи, - сообщил Артем Мазанов. - Только справку на перевозку и снимки, остальное только после выписки».

Сейчас еще один вопрос никак не может решить Артем. Как теперь ему добраться из челябинского аэропорта домой или, при необходимости, в больницу. Если в симферопольском аэропорту о нем уже знают все службы, то в Челябинске о попавшем в аварию челябинце никто не знает. Лучший вариант, как считает Артем, это подача кареты «скорой помощи» к трапу самолета и транспортировка его в больницу или домой. Готовы ли к такому варианту челябинские медики, родные и близкие Артема не знают.

«В том и суть, чтобы люди, которые сталкиваются с подобными ситуациями, знали, что сразу же нужно озадачиваться получением медицинской документации - это поможет и ускорит процесс, - сообщила начальник пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова. - Без документов из клиники что-то организовать невозможно. Необходимо заключение врачей, которые лечат пациента. Документы к нам из больницы до сих пор не поступили».

В любом случае, друзья Артема Мазанова уже объявили сбор средств для лечения и реабилитации своего друга и товарища. Возможно, они смогут организовать транспортировку челябинца из аэропорта домой. Самолет Артема прилетает в Баландино 19 октября в 06.00 по местному времени.

Для всех тех, кого не оставила равнодушным судьба лидера общественного движения за здоровую и счастливую жизнь «Любимый город» Артема Мазанова, публикуем реквизиты счета:

Реквизиты карты Сбербанка: 5469720011058258

Получатель: Мазанов Артём Михайлович

Фото: из личного архива Артема Мазанова