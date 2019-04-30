Жители Челябинской области принимают поздравления с праздником Весны и Труда

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда, отметив, что сила людей - в сплоченности.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник очень близок труженикам нашей области, где сегодня в самых разных сферах жизни работают настоящие мастера, которые искренне любят и ценят свое дело. Уверен, именно честная и большая работа поможет нам всем преодолеть трудности, сделать много полезного на благо Челябинской области и всей России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях!» - сказал Алексей Текслер.

Не оставил без внимания славную дату и председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

«Дорогие южноуральцы! Поздравляю с замечательным праздником - Первомаем! Этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны, своей семьи. Челябинская область всегда славилась трудолюбивыми и ответственными людьми. Нынешнее поколение южноуральцев достойно продолжает традиции своих отцов и дедов. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто добросовестно трудится на благо родного края. Особая признательность - старшему поколению, ветеранам труда, трудовым династиям, внесшим значительный вклад в развитие Челябинской области», - отметил Владимир Мякуш.

Также поздравил жителей региона с Первомаем член Совета Федерации Олег Цепкин.

«Уважаемые южноуральцы! Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда - 1 мая! Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для близких нам людей, жить в мире и согласии - служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне. В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, добра, тепла и мира!» - сказал Олег Цепкин.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников поздравил с приближающимся первомаем жителей Магнитогорска.

«Уважаемые магнитогорцы! От души поздравляю вас с Днем Весны и Труда! Первомай всегда создает приподнятое настроение и символизирует окончательный приход весны, оживление в природе. Из года в год Магнитка встречает этот праздник с добрыми помыслами, желанием сделать родной город еще чище и краше. Непрерывное улучшение облика Магнитогорска - это результат наших общих усилий, свидетельство трудолюбия и сплоченности всех горожан. В юбилейный для Магнитогорска год наш созидательный настрой приобретает особую значимость, подчеркивая силу трудовых традиций и уверенное стремление в будущее. Вместе мы способны осуществить самые смелые замыслы во имя общей цели - процветания Магнитки! Так пусть наше профессиональное мастерство, деловая активность и желание творить служат надежным фундаментом для успешного развития нашего прославленного уральского города. Пусть весна и труд несут радость обновления и удачу в каждый дом, в каждую семью! Мира, счастья и добра вам, дорогие земляки!» - отметил Виктор Рашников.