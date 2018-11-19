Жители Челябинской области сдали 117 литров крови во время донорской акции

В минувшие выходные жители Челябинска и Магнитогорска приняли участие в донорской акции «Рабочая суббота». В этот день в мероприятии приняли 260 южноуральских доноров. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, банк крови на Южном Урале пополнился на 117 литров.

Всего с начала года в Челябинской областной станции переливания крови более 22 тысяч южноуральских доноров пополнили резервный запас необходимого материала на 26 тонн. Это очень хороший запас для медиков. Большую помощь южноуральцам, нуждающимся в лечении компонентами крови, оказывают участники молодежного донорского марафона «Донорство со студенческой скамьи», коллективы предприятий и организаций в рамках корпоративного донорства, а также постоянные доноры и организаторы донорского движения.

«В течение года мы организовали 213 выездов в муниципальные образования и на предприятия Южного Урала, провели почти 50 тысяч донаций крови, – отмечает главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Кисняшкина. – Мы благодарны южноуральцам, ведь заготовленная кровь поможет большому числу пациентов медицинских организаций».

В последние дни осени выездные медицинские бригады учреждения будут принимать желающих стать донорами в отделениях станции, расположенных в Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Сатке, Южноуральске и в Челябинске, в частности, в Металлургическом районе. Кроме того, донорские акции пройдут в Аргаяшском районе, в городах Нязепетровск и Верхний Уфалей.