Жители Хомутинино недовольны высокими тарифами на тепло

Жители Хомутинино Увельского района Челябинской области возмущены завышенными, по их мнению, тарифами на тепловую энергию.

«Моя мама платит сейчас (в марте и апреле) за тепло в квартире 62 «квадрата» около 4 тысяч рублей в месяц, а в зимние месяцы платежи достигают 5-6 тысяч», - рассказала на своей странице в соцсети Ксения Дурманова. При этом заработная плата в 8 тысяч рублей считается для жителей считается хорошей.

По ее словам, при таких высоких платежах батареи в квартирах остаются чуть теплыми. «Всю зиму 2017-2018 годы жители многоквартирных домов в Увельском районе выживали при температуре в квартирах от 12 до 16 градусов, но оплачивали за отопление в полном объёме», - отмечает Ксения. Кроме того, при расчете не учитываются показания общедомового прибора учета (ОПУ).

Как сообщает «Содружество», собственники жилья создали общественную организацию, которая намерена отстаивать свои права в судебных инстанциях и Управлении Федеральной антимонопольной службы Челябинской области.

В пресс-службе регионального управления ФАС сообщили, что пока к ним не поступало обращение от жителей с жалобой на завышенные тарифы на тепло.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики пообещали дать комментарий чуть позже. Ближайшее судебное заседание, ответчиком в котором является министерство, назначено на 19 апреля.