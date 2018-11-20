Жители Катав-Ивановского района поддержали создание национального парка «Зигальга»

Во вторник, 20 ноября, в Катав-Ивановске состоялись общественные слушания по вопросу создания национального парка «Зигальга». Новая особо охраняемая природная территория должна появиться в юго-восточной части района, поблизости от посёлков Тюлюк и Александровка. Проект по заданию НИИ «Экология» и министерства природных ресурсов России разработали специалисты национального парка «Таганай».

Открытому обсуждению предшествовала долгая подготовительная и кропотливая работа. В результате всех необходимых мероприятий площадь будущего национального парка была изменена. Дороги общественного пользования Верх-Катавка — Екатериновка и Тюлюк - Иремель либо выделены, либо исключены из его границ.

«Местные жители опасались, что с появлением национального парка им запретят выпас скота, сенокошение, заготовку дров и походы в лес за дикими травами, грибами или ягодами. Этого не случится, поскольку границы «Зигальги» максимально отодвинуты от границ поселений, - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. - Кроме того, в национальный парк не вошёл хребет Бакты».

Жители Катав-Ивановского района будут посещать национальный парк «Зигальга» бесплатно. А жители соседних с «Зигальгой» посёлков Тюлюк, Меседа, Александровка и Верхняя Катавка смогут пасти скот, заготавливать сено и дрова, собирать грибы, ягод и травы.

«Положение будущего национального парка «Зигальга» – и топографическое, и географическое – уникально, - отметил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов. - Он будет, как пазл, замыкать весь узел высокогорных особо охраняемых природных территорий Южного Урала».

Бонусы от появления национального парка «Зигальга» получает и сам Катав-Ивановский район. Прежде всего, это развитие инфраструктуры — дороги, газификация. В посёлках появится около 50 новых рабочих мест. Новое учреждение зарегистрируют в Катав-Ивановске, которое будет платить налоги. Кроме охраны территории, коллектив национального парка займётся развитием туристической инфраструктуры и очисткой троп и стоянок от многолетних залежей мусора. Чистота и обустроенные маршруты привлекут в эти места путешественников со всей России.

«Если у моих односельчан были сомнения по поводу появления национального парка, то сейчас они исчезли, - рассказала жительница посёлка Тюлюк Елена Гузова. - Что касается нашей семьи, то мы однозначно «за». С появлением «Зигальги» порядка в нашем посёлке станет больше, потому что за маршрутами и стоянками будут следить, поддерживать там чистоту».

Сейчас туристов в Тюлюке много, но страшно представить, во что превратились окрестные леса. Это повсеместные свалки. В ходе слушаний местные жители высказали ряд предложений. Например, разработать специальный маршрут в заповедную зону будущего национального парка для того, чтобы водить туда школьников. Дать возможность местным жителям участвовать в проводимых в парке работах, а при межевании учесть перспективы развития посёлков, в том числе, строительство дорог и ЛЭП.