Жители Коркинского района заражаются сифилисом чаще остальных

Жители Челябинской области стали реже заражать друг друга половыми инфекциями. Уровень заболеваемости ИППП в ушедшем году снизился на шесть с половиной процентов. Снижение заболеваемости зарегистрировано по пяти инфекциям, в том числе по сифилису - на 7,5 процента, трихомонозу - на 9,2 процента, гонококковой инфекция - на 22,9 процента.

При общем снижении заболеваемости сифилисом на Южном Урале в нескольких муниципальных образованиях в 2018 году зарегистрировано увеличение числа заразившихся. Самым неблагополучным оказался Коркинский район - здесь количество заболевших сифилисом увеличилось с шести до 14-ти человек. Также в «черном» списке минздрава по заболеваемости этой опасной половой инфекцией находятся Кунашакский район (число больных здесь выросло с двух до девяти человек) и Кусинский район (тут увеличение произошло с двух до восьми случаев).

«Для предупреждения распространения ИППП и заразных кожных болезней большое значение имеет межведомственный подход к решению проблемы», - рассказал главный специалист по дерматовенерологии и косметологии регионального минздрава Олег Зиганшин.

По его словам, на базе Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера работает мобильная комплексная бригада, которая участвует в заседаниях территориальных межведомственных комиссий, контролирует исполнение индикативных показателей профилактических мероприятий, выезжает в неблагополучные по социально значимым и заразным кожным заболеваниям муниципальные образования.

Так, для ликвидации очагов заразных кожных заболеваний в 2018 году мобильная бригада выезжала в различные территории региона 45 раз, оказывая специализированную медицинскую помощь и проводя противоэпидемические мероприятия. Благодаря активным действиям медиков, в 2018 году удалось добиться снижения заболеваемости микроспорией на 6,4 процента, чесоткой - на 5,1 процента, трихофитией - на 28,8 процента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.