Жители Металлургического района высаживают цветы на пустующих клумбах

Очередная пустующая челябинская клумба украсилась новыми цветами. Активисты и общественники из экологического движения «Зелёный Город» провели очередную акцию по озеленению г8ородских дворов. В четверг, 26 июля, объектом внимания садоводов стала заброшенная клумба между домами № 7а и №9 по улице Комаровского в Металлургическом районе.

Для приведения цветника в порядок волонтёрам потребовалась помощь промышленников ПАО "Мечела", организовавших подвоз новой земли взамен давно утоптанной старой. А с расчисткой с радостью помогали местные жители, у которых была возможность без опасений оставить детей под присмотром приглашенных аниматоров, организовавших музыкальное сопровождение и устроивших конкурсы и танцы.

Совместными усилиями активистов и жителей обновлённую клумбу украсили яркими и неприхотливыми цветами бархатцев, петунии и лобелии из своих садов и огородов. По словам местных жильцов, они были приятно удивлены посетившему их празднику и благодарны волонтёрам за отличную организацию и возможность совместно поучаствовать в украшении собственных дворов.

Фото: группа «Подслушано на ЧМЗ»