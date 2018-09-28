Жители нескольких домов Челябинска могут остаться без тепла и горячей воды

Жители нескольких домов Челябинска могут замерзнуть в своих квартирах. Коммунальщики до сих пор не завершили работы по капитальному ремонту теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Прокуратура Калининского района Челябинска проверила готовность к предстоящему отопительному сезону. Надзорным ведомством были выявлены нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: проспект Победы, 166 и 171, улица Каслинская, 19 и улица Кыштымская, 17.

Эти многоквартирные дома оказались не подготовлены к эксплуатации в зимних условиях. Работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения не выполнены.

«Прокуратурой района директорам ООО «Энергоэксплуатация», ООО СП «Гарант», ООО «МЕГАСТРОЙ» внесены представления об устранении выявленных нарушений закона с требованием принять меры к завершению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также к проведению испытания и наладки систем теплоснабжения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В этом году изменится порядок открытия отопительного сезона. Раньше для включения отопления в жилых домах было необходимо, чтобы среднесуточная температура не превышала отметку в плюс восемь градусов в течение пяти суток. Традиционно, в зависимости от погоды, в детские и лечебные учреждения города подавали тепло в последние дни сентября, в жилые дома обычно на неделю позже, в начале октября.

Сейчас главы городов и районов могут не дожидаться нормативной среднесуточной температуры и самостоятельно принимать решение о старте отопительного сезона. А руководители объектов социальной сферы могут подавать заявки на включение отопления и теплоснабжающие организации обязаны подать тепло, не дожидаясь официального старта отопительной кампании.

В шести муниципалитетах Челябинской области отопительный сезон уже открыт. Батареи потеплели у жителей Кусинского района. К теплу подключены социальные объекты в Златоусте, Саткинском районе, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Усть-Катаве и Аргаяшском районе.