Жители Октябрьского района рискуют остаться без газа

В Октябрьском районе прошел «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области». Солидный десант экспертов в области здравоохранения, культуры, спорта и благоустройства выявил в территории ряд болевых точек и предложил пути решения существующих проблем.

«Это уже наш пятый выезд. Ранее члены и эксперты ОП побывали в Аргаяше, Каслях, Кусе и Южноуральске. Мы приезжаем не критиковать местную власть, а помогать. Иногда нужно посмотреть на ситуацию свежим взглядом. И нам очень бы хотелось, чтобы местная Общественная палата делала такие же выезды в более мелкие сельские поселения», - отметил первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

В день визита челябинцев в селе Октябрьском работала общественная приемная. Прием жителей вместе с представителями Общественной палаты региона вел глава Октябрьского района Михаил Молчан. Местные жители сразу обозначили одну из самых острых проблем, которая волнует многих. Это газификация. Люди потратили деньги, провели к своим домам трубы, многие уже разобрали «буржуйки» и избавились от печного отопления. Но подключиться к голубому топливу не могут. Без газа рискуют остаться 579 домов.

Как выяснилось, в Октябрьском районе отсутствует техническая возможность прокачки необходимого количества газа на существующем оборудовании. Из-за этого прекращена выдача техусловий на подключение к газу от распределительной станции «Троицкая».

С 2020 года газификация населенных пунктов останавливается.

ГРС «Троицкая» принадлежит газотранспортной системе ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Ее реконструкция в ближайшее время не планируется. Средства ПАО «Газпром» на эти цели не предусмотрены.

Существующие технические условия предусматривают точку подключения от газораспределительной станции «Новотроицкая», от которой необходимо запроектировать и построить подводящий газопровод высокого давления.

«Газификация района – это самый главный вопрос. Решить его на муниципальном уровне невозможно. Мы попросили местные власти предоставить весь пакет документов. Будем выносить эту тему на областной уровень. Ответственной за вопрос назначена Комиссия ОП по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам и ее председатель – Сергей Козлов», - рассказала член ОП, заместитель председателя президиума Совета общественных палат Челябинской области Валентина Соловьева.

Еще одна проблема, которая существует в селе Октябрьском, – питьевая вода. Тариф для предпринимателей сегодня самый высокий в регионе – более 68 рублей за кубический метр. Местные власти ищут пути решения.

Вопросы газификации и воды стали предметом обсуждения и на круглом столе, который был посвящен перспективам экономического развития Октябрьского района и институтам поддержки предпринимательских инициатив. Помимо инфраструктурных проблем, бизнес-сообщество отметило нехватку финансовых и заемных средств, снижение платежеспособного спроса и рост безработицы. Жаловались предприниматели и на сложность сбыта своей продукции.

«Решите проблемы с газом и водой, и увидите совсем другую картину. Что касается сложностей захода в торговые сети, то этот вопрос также решаем. Объединяйтесь в сельхозкооперативы. Я знаю, что были попытки консолидировать предпринимателей, но не получилось. Мы вам поможем. Давайте запланируем выездное заседание для решения этого вопроса»,- предложил председатель комиссии ОП по экономическому развитию и правовым инициативам Алексей Ларин.

Еще одна слабая сторона Октябрьского района – это занятость молодежи. Проблему обозначили на встрече с представителями системы образования по вопросам патриотического воспитания.

«Молодежи банально негде заниматься. Для них нет помещения. Арендовать зал в школе – это слишком проблемно. Там пропускной режим. В клубе – тоже не вариант, слишком много времени будет уходить на согласование, в какие дни молодежь там сможет собираться. Кроме того, подростки ничего не знают о возможности участия в грантах и конкурсах на реализацию своих проектов. Мы готовы поделиться опытом», - отметил эксперт ОП Василий Кошмар.

«Нужно найти помещение, в котором молодежь сможет собираться, чтобы она могла реализовывать свои инициативы и проекты, чтобы ребята увидели перспективы жизни в районе и не хотели никуда уезжать», - обратился к главе района первый зампред ОП Николай Дейнеко.

Говорили и о недостатке финансирования и устаревшей материально-технической базе в учреждениях образования и культуры.

«У вас есть много хороших программ, направленных на сохранение семейных ценностей, на защиту детства, на развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Старайтесь участвовать в областных программах, чтобы получать финансирование. Привлекайте некоммерческие организации. У НКО есть много программ по привлечению субсидий и грантов. Это реальное финансирование, это деньги, которые могут прийти на вашу территорию», - сказала заместитель председателя комиссии ОП по образованию и науке Елена Сыркина.

Провели представители Общественной палаты региона в Октябрьском районе и круглый стол по вопросам инклюзивного образования. Они отметили боевую настроенность педагогов на внедрение самых прогрессивных практик и реализацию различных программ по адаптации «особенных» детей к жизни в обществе.

«Далеко не все дети с ограниченными возможностями сейчас находятся в системе образования. Многие обучаются на дому. Нужно, чтобы они были в обществе. В сентябре мы запускаем площадку, на которой будем рассказывать, как развивать инклюзивное образование. Будем рады участию специалистов Октябрьского района», - рассказала эксперт Общественной палаты Челябинской области Елизавета Кириллова.

Оценили эксперты Общественной палаты региона и уровень развития медицины. Пообщались с врачами и пациентами. Центральная районная больница в целом получила положительную оценку. Благодаря усилиям нового главврача учреждение активно развивается, привлекаются молодые специалисты. В сутки поликлиника принимает около 250 человек. Есть электронная регистратура. Медицинские учреждения подключены к системе «Барс». В районе намерены развивать телемедицину.

«Вы идете в ногу со временем, но есть и проблемы. Это маршрутизация пациентов с сердечными заболеваниями. Здесь нужно наладить работу с министерством здравоохранения региона. Еще одна проблема – это ранняя диагностика и выявление онкологических заболеваний. Но и она решаема. Я могу дать вам совет. Нужно заключить договора с частными организациями, которые делают необходимые обследования. Они работают по ценам ФОМСа, а он им потом возмещает затраты. И необходимо решить вопрос с регулярными автобусными перевозками. Их нет в 28 населенных пунктах. Из-за этого в некоторые дни в поликлинике бывают очереди», - отметила председатель комиссии ОП по социальной политике и вопросам здравоохранения Татьяна Василенко.

Общественники также отметили особое, бережное отношение к разным национальностям, проживающим на территории Октябрьского района. Член ОП Луиза Алмаева посоветовала местным общественникам активнее участвовать в различных мероприятиях и конкурсах, направленных на укрепление дружбы между людьми разных национальностей.

А другой представитель ОП обратил внимание коллег на реализацию программы «Комфортная городская среда».

«Идет благоустройство территории, ремонтируются дороги, многоквартирные дома и здания. Зачастую с большой экономией и сдачей в более ранние сроки, чем это было запланировано. Есть, конечно, и проблемные точки. Например, опасения вызывает недостроенное здание бывшего райкома партии. Оно ничем не огорожено, привлекает молодежь. Нужно решить вопрос», - отметил член ОП Денис Шаймуратов.

Протокол со всеми рекомендациями от Общественной палаты Челябинской области будет направлен в местную ОП и администрацию. При этом областные общественники отмечают, на простом констатировании недостатков останавливаться они не намерены. «В случае необходимости готовы оказать всестороннюю поддержку по всем озвученным проблемам - дать консультации и подготовить письма в органы власти», - отметил первый зампред ОП Николай Дейнеко.