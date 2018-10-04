Жители Паркового против строительства очередной многоэтажки

В Челябинске в микрорайоне Парковый назревает бунт среди местного населения. Напротив 54-го микрорайона началось возведение очередной высотки, о которой никто раньше не слышал.

В эпицентре очередного строительного скандала оказалась территория вблизи улицы Хариса Юсупова. Там сейчас вовсю работает строительная техника, вырубаются молодые сосны и березы. Установлен забор. Об этом местные жители сообщили в своей группе в социальной сети.

Раньше право собственности на этот участок было у двух физических лиц. В марте 2018 года они уже вырубили здесь сотни деревьев и хотели построить частный дом. Но позже им отказали в выдаче разрешения на строительство и вырубку признали незаконной. Поэтому собственники участков их продали.

Теперь на этой территории должны появиться очередные многоэтажки. Строительством первого 10-ти этажного жилого дома занимается компания «Феникс гран». Срок сдачи объекта – июнь 2020 года.

«Оказывается, что в конце апреля прошли публичные слушания, на которых обсуждался проект планировки этой территории. Теперь практически вся зона, которая на карте показана как пустырь, а по факту там сосны и березы, будет застроена домами от 10 до 15 этажей. На прикреплённом фото красным обозначен участок, на котором уже вырублены деревья, остальной лес пока цел. Но скорее всего ненадолго, нашему району собираются нанести серьезный ущерб», - пишет в социальной сети один из жителей Паркового.

Жители Паркового намерены собирать подписи против данной застройки и требовать проведения повторных публичных слушаний.

«Порубили весь молодняк, стояли хорошие молодые сосны и березы, а теперь там даже пройти нельзя», - отозвался Евгений Ермолаев.

«Всегда гуляли там, столько детишек было. Из рук кормили белочек. Конечно, мы, жители близлежащих домов против застройки. Уверена, что многие соседи также не знали о слушаниях и против застройки», - пишет жительница Паркового Минзаля Сафина.

Жители Паркового уверены, что смогут спасти территорию от уплотнительной застройки, как это сделали жители улицы Захаренко. Там на месте сквера должны были появится торговый комплекс и жилой дом.

Борьба за «зеленую зону» шла в течение пяти лет. В 2016 году жителям удалось отстоять 140 гектаров леса. История продолжилась в мае 2017 года, когда стало известно, что в сквере на Захаренко в Курчатовском районе Челябинска собираются проводить подземный газопровод, чтобы обеспечить «голубым топливом» готовящийся к постройке жилой комплекс «Ясная поляна».

После обращения граждан депутаты Челябинска изменили статус территории на «Зону зеленых насаждений», где теперь будут разрешены только тропиночная сеть, скамейки и урны и запрещены вырубка зеленых насаждений и любое строительство. Сквер сохранен.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура Челябинска потребовала, чтобы администрация Челябинска прекратила уплотнительную застройку. Главе Челябинска Евгению Тефтелеву прокурор внес представление, в котором потребовал принять конкретные меры по изменению проводимой администрацией города градостроительной политики.

Челябинск должен активно преображаться к принятию саммитов ШОС и БРИКС, а не обрастать уродливыми многоэтажками.