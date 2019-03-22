Жители Полетаево, выступающие против полигона, прорвались к приехавшему в поселок Текслеру

Активные жители поселка Полетаево (Челябинская область) прорвались к временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, который приехал осмотреть местную свалку.

Изначально полигон в Полетаево был построен для местных нужд (вокруг поселка находилось много несанкционированных свалок). Но затем его решили расширить, чтобы свозить на полигон бытовые отходы из 13 муниципалитетов, в том числе и из Челябинска (свалку в областном центре закрыли в сентябре 2018 года).

Жители недовольны таким решением и уверены, что это может привести к загрязнению Шершневского водохранилища – единственного источника водоснабжения Челябинска (на месте размещения полигона близко находятся грунтовые воды, водоносная линза). Проходят судебные процессы по этому вопросу. Свою обеспокоенность активисты попытались сегодня донести до нового главы региона.

Алексей Текслер, послушав одну из активисток, обратился к начальнику управления министерства экологии области Виталию Безрукову прояснить ситуацию: «Вы разбирались с этим вопросом?». Тот отметил, что полигон получил положительное заключение государственной экспертизы и все опасения жителей напрасны. Кроме того, была проведена общественная экспертиза. Ученые, по словам Безрукова, также подтверждают безопасность свалки. Однако жители тут же опровергают слова представителя минэкологии.

«В Сосновке стоит водоочистная станция и критически загрязненная вода пошла. Мы направили письмо», - делится одна из жительниц, которую очень внимательно слушает врио.

Безруков пытается оправдываться, что никого обращения к ним не поступало.

«Зафиксируйте и доложите мне», - распорядился Текслер.

Жители также рассказывают, что на полигоне жгут мусор, а вся вонь летит в их дома. А раньше здесь было очень чистое экологическое место.

Полетаевцы также рассказали, что по планам их полигон должен быть временным для сбора мусора от Челябинска и других муниципалитетов. Намечалось построить полигон в Чишме. Но работы до сих пор не начаты.

«Главгосэкспертизы на увеличение мощности полигона Полетаево нет. Есть только государственная экологическая экспертиза», - уточнила для врио губернатора общественница.

«Объект в Полетаево функционирует. Первая задача – сортировка и переработка мусора. Что касается меньшего объема захоронения и увеличения объемов переработки после его сортировки, такая задача будет поставлена всем, кто занимается этим бизнесом на территории региона», - подвел итог встречи Алексей Текслер.

Глава региона пообещал, что разберется со всеми вопросами, которые обозначили перед ним местные жители.

«С людьми надо общаться. Я обещал и буду это делать», - подытожил свой первый визит в муниципалитеты Алексей Текслер.