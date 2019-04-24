Жители Сатки ждут спасения от набегов мышино-крысиной армии

Жители Сатки (Челябинская область) продолжают жить в страхе перед нашествиями вездесущих грызунов. На продолжающиеся набеги мышей и крыс - следствие бездействия ответственных за санобработку служб - горожане пожаловались общественникам из «Гражданского патруля».

Жильцы дома №21 по улице 50 лет ВЛКСМ рассказали, что его санитарную обработку им обещали провести до конца апреля, однако расставленными самими хозяевами квартир мышеловки продолжают работать в авральном режиме.

«Я просто в шоковом состоянии. Мы живем на пятом этаже, у меня маленький ребенок, а мыши или крысы начали ходить у нас по полу. На днях поймала одну в мусорном ведре. Обратилась в управляющую компанию, а там мне сказали, что в доме регулярно проводится санобработка. Последний ответ я получала десятого апреля, мне обещали, что со мной свяжутся, однако ничего так и не произошло, а сегодня я поймала еще двух мышей. У меня маленький ребенок, а грызуны тащат в дом всякую заразу», - пожаловалась общественникам жительница дома Светлана Папина.

На запрос «Гражданского патруля» ответил исполняющий обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Гали Салимов. Он отметил, что факты, изложенные общественниками на основании информации от жильцов, подтвердились частично.

«Последняя профилактическая дератизационная обработка против грызунов проводилась 16-го сентября прошлого года. В текущем году экстренная обработка не проводилась. Профилактические дератизационные мероприятия в доме №21 проводятся в недостаточном объеме. По результатам проверки управляющая компания ООО «Исток» будет привлечена к административной ответственности, ей выдано предписание об устранении нарушений до 30 апреля 2019 года», - сообщил Гали Салимов.