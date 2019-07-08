Жители Сима – Текслеру: Мы просто вымираем

Жители города Сима Ашинского района (Челябинская область) просят главу региона посетить их муниципалитет и лично разобраться с катастрофической ситуаций в местном здравоохранении, которая сложилась в результате непродуманной оптимизации.

«Мы, жители города Сим, просто вымираем… Дело в том, что у нас нет врачей, нет лекарств, мы даже шприцы и все остальное берём сами. Но самая большая беда - нашу больницу объединили с больницами города Аши, а это 50 километров от нас! Объединили и не спросили мнения жителей Сима и жителей деревень, которые были прикреплены к нашей больнице», - написали местные жители в аккаунте главы региона.

Больница Сима обслуживает не только местное население (более 14 тысяч человек), но и более 5 тысяч жителей соседних поселков. Кроме того, это единственное лечебное учреждение на участке трассы М-5 от Челябинска до Уфы.

Против объединения больниц Сима и Аши жители выступали еще в начале 2018 года. Но тогда минздрав заверял, что «изменится только юридическая принадлежность, сама больница и все ее подразделения останутся на месте. Для жителей Сима ничего не изменится».

С того момента прошло полтора года. И сегодня жителя утверждают, что ситуация в местном здравоохранении только ухудшилась. «В Аше мы не нужны, не дают талоны, большие очереди… Когда привозят на скорой, бывают случаи, что не принимают, рассказывает главе региона житель Сима и спрашивает. - Алексей Леонидович, сколько можно издеваться над народом?».