Жители Советского района Челябинска остаются без газа

Жители юго-западной части Советского района Челябинска (район станции Шершни) остаются без газа. Подача голубого топлива в индивидуальные и многоквартирные дома будет приостановлена в период с шестого по 14-е июня в связи с проведением работ по врезке газопровода среднего давления.

Специалисты компании «Челябинскгоргаз», проводящие комплекс работ по реконструкции подземного газопровода, уже проложили новый участок трубопровода протяженностью 220 метров. С шестого по 14-е июня планируются работы по демонтажу ликвидируемого участка и врезке нового газопровода в действующий. На время проведения работ газопровод выведут из эксплуатации. Также специалисты Челябинскгоргаза заменят устаревшую газовую задвижку на современный шаровый кран в подземном исполнении.

«Газопровод среднего давления в юго-западной части Челябинска был построен в 90-е годы прошлого века. Выполненные работы позволят увеличить его пропускную способность, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей», - рассказал заместитель генерального директора - главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Газоснабжение будет приостановлено в домах по улицам 1-я Базовая, 2-я Базовая, Вишневая (станция Шершни), переулок 1-й Корабельный, переулок 2-1 Корабельный, улица Малиновая (станция Шершни), Неймана, Нефтебазовая (станция Шершни), Новоэлеваторная (станция Шершни), Пономарева, Телеграфная и Авторемонтная.