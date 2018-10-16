Жительнице Челябинской области неправильно начислили пенсию

Южноуральской пенсионерке Лилии Закировой, которая живет в Аргаяше, при выходе на заслуженную пенсию неправильно посчитали размер ежемесячных выплат. В результате чего возмущенная женщина два года не могла добиться от работников пенсионного фонда перерасчета пенсии. Однако добрые люди помогли пожилой жительнице Аргаяша.

О своей беде Лилия Закирова рассказал подружке из Миасса. Та посоветовала нанять юриста и вместе с ним идти в отделение пенсионного фонда Аргаяшского района. Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» предоставил пенсионерки своего юриста, с которым они составили заявление в местный пенсионный фонд.

«Много лет я проработала крановщицей, хорошую зарплату получала, а пенсию мне начислили всего 8 484 рубля!» – возмущается жительница Аргаяша Лилия Закирова. – Пошла все проверить, а там мне сказали, что пенсию насчитывает компьютер. Если мне что-то не нравится в работе аргаяшского отделения ПФР, посоветовали переезжать в другой район. Я расстроилась и ушла ни с чем».

При подготовке ответа на просьбу дать разъяснения по поводу маленькой пенсии, специалисты ПФР обнаружили ошибку в собственных расчетах – не были учтены нестраховые периоды. В результате, теперь пенсионерке дополнительно выплатили 12 512 рублей и повысили ежемесячную пенсию.

«Обращений по поводу начисления пенсий поступает много. Многие жители нашей области не довольны размером своей пенсии, – рассказала руководитель Центра защиты прав граждан Ксения Морозова. – А пояснения, которые дает Пенсионный фонд по поводу начислений, гражданам не всегда понятны. В Центре защиты прав граждан мы помогаем пенсионерам грамотно составлять запросы в ПФР, вместе с заявителями разбираем ответы ведомства. В некоторых случаях, удается добиться повышения пенсии».