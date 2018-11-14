Жительница Челябинской области поплатилась за то, что не занималась сельхозугодиями

Сотрудники управления Россельхознадзора Челябинской области наказали собственницу земельного участка сельскохозяйственного назначения за халатное отношение к земле. Жительница Аргаяшского района подала жалобу в суд на ведомство. Аргаяшский районный суд оставил постановление надзорного ведомства без изменения. Жалобу собственницы участка – без удовлетворения.

В июне этого года сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области провели проверку в отношении собственника земельного участка сельхозугодий общей площадью 18,3 гектара, который находится недалеко от деревни Новый Миасс в Аргаяшском районе. В ходе проверки было установлено, что участок не используется по назначению с 2017 года и зарос многолетними, однолетними сорными растениями и деревьями.

Летом, 30 июля, было вынесено постановление о наказании собственницы земли – штраф в размере 10 тысяч рублей. Суд учел, что административное наказание надзорным органом было назначено в пределах санкции и с учетом наличия обстоятельств, смягчающих административную ответственность, вынес решение о назначение половины минимального штрафа.

Но это решение не удовлетворило жительницу Аргаяшского района – хозяйка запущенных земель не согласилась с выводами суда. И подала жалобу на надзорное ведомство. Разбирательства длились около трех месяцев. В результате женщина получила заслуженное наказание.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россельхознадзора Челябинской области, постановление на днях вступило в законную силу. Платить штраф хозяйке участка все-таки придется.

Кстати, в региональном управлении надзорного ведомства напомнили всем жителям Южного Урала о том, что в соответствии со статьей 31.5 КоАП РФ, гражданин вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки или отсрочки исполнения постановления сроком до трех месяцев.