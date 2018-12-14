Жителям Челябинской области предлагают стать новогодними волшебниками

В Челябинской области проходит сбор вещей и денежных средств на новогодние подарки детям из социально незащищенных семей города Карабаша. До 20-го декабря каждый неравнодушный человек может самостоятельно купить игрушки, одежду, сладости, передать их организаторам или перевести любую сумму на счет проекта.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, мероприятие существует уже шесть лет, за это время чуть-чуть счастливее стали более 50-ти нуждающихся детей.

Прозрачность площадки не вызывает вопросов: в сообществе социальной сети выходит рубрика #новыйгодвподарокбудет, где участники видят информацию обо всех полученных средствах или переданных вещах, подчеркивают в минобре.

«В этом году за месяц работы проекта мы получили 16 тысяч рублей, а также немало игр и одежды. К сожалению, этого недостаточно для поздравления 32-х деток. Мы планируем не отставать от прошлых лет и собрать более 50-ти тысяч рублей. С такой суммой у нас точно будет возможность купить все необходимое», - рассказала руководитель акции Валентина Оборина.

Итогом всей работы станет настоящая сказка для семей Карабаша. Студенты совместно с воспитанниками детского дома Карабаша поздравят социально незащищенных горожан, нарядившись в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Юным виновникам торжества добрые волшебники обязательно подарят новогодние подарки.

Вопросы по акции можно задать Валентине Обориной по телефону: 8-919-305-40-06. Перевод средств на карту Сбербанка осуществляется по номеру: 4276 7208 9711 2399 (Валентина Валерьевна О.).

Организатором доброй акции является педагогический отряд ЮУрГУ «Апельсин».

Фото предоставлено минобром региона