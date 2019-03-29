Зима не хочет отступать

Осадки в виде мокрого снега и дождя прошли в большинстве районов Челябинской области в ночь с 28 на 29 марта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортрансе региона, в четверг вечером снег шел в восточной и юго-восточной части области, к утру пятницы -практически во всей области, за исключением нескольких муниципальных образований.

По данным Челябинского Гидрометцентра, за минувшие сутки выпало от 0,3 до 8 миллиметров осадков. В отдельных районах отмечались туманы, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.

На региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах в минувшую ночь работало 110 единиц техники, сообщает миндор. На федеральных трассах было задействовано более 70 единиц техники (КДМ 51, ПОГРУЗЧИК 8, МТЗ 12), отмечают в УпрДор «Южный Урал».

Ситуация на дорогах находится под контролем. ДТП по вине автодорог не происходило, жалобы со стороны ГИБДД отсутствуют. Все автодороги регионального значения находятся в проезжем состоянии.

Сегодня днем синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и дождя, слабое отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.