Златоустовцы призвали на помощь сенатора в борьбе против кремниевого завода

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова обратилась к сенатору Олегу Цепкину за поддержкой протестного движения жителей Златоуста против строительства кремниевого завода в окрестностях города.

Свою просьбу народный избранник озвучила сегодня, 28 февраля, после того, как сенатор отчитался на Заксобрании о проделанной за прошлый год работе.

Напомним, завод собирается построить ЗАО «НПО «Силарус»», входящее в структуру омской группы компаний «Титан» (проект был представлен в агентство инвестиционного развития). Для нового промышленного объекта планируется перевести часть лесов и лугов в зоны предприятий.

Часть жителей города выступили категорически против этого проекта (в том числе и сама депутат). Ведется сбор подписей, планируется проведение митинга. Глава Златоуста уже отменил публичные слушания, на которых должен был рассматриваться вопрос о смене категории участка земли, предназначенного для завода.

«Мы стараемся сдерживать конфликт в социальной сфере вокруг строительства кремниевого завода», - заявила Мухометьярова. Она напомнила, что Юнеско включил во всемирную сеть биосферных резерватов национальный парк «Таганай», озеро Тургояк и Аршинский заказник. А в непосредственной близости от этих мест собираются построить завод по производству технического кремния.

Депутат попросила сенатора помочь им не пустить это опасное производство в природоохранную зону. «Помогите “Силарусу“ расположиться подальше от жилых кварталов и природоохранных зон», - обратилась Мухометьярова к Цепкину. Сенатор ничего не ответил на призыв. Лишь спикер Владимир Мякуш успокоил депутата: «Олег Владимирович вас услышал».

Как уже сообщало агентство, а марта в Златоусте состоится митинг против ядовитого кремниевого завода. Он пройдет в сквере напротив краеведческого музея. К митингующим хотели присоединиться представители штаба Навального, но организаторы акции им отказали.

Ранее губернатор Борис Дубровский говорил: «Решение об открытии предприятия «Силарус» на территории Златоуста не принято, рассматриваются и другие производственные площадки». Администрация Златоуста отменила публичные слушания, на которых планировалось обсудить организацию новой промышленной зоны для строительства кремниевого завода.