Златоустовцы выбирают народного доктора

Жители Златоуста (Челябинская область) выбирают народного доктора. Награждение состоится в День медицинского работника.

В целях повышения престижа медицинской профессии и стимулирования медицинских работников к постоянному совершенствованию своих профессиональных навыков в Златоусте проходит ежегодный конкурс «Народный доктор». Проект реализуется в номинациях: «Любимый доктор», «Лучший фельдшер», «Лучшая медицинская сестра». Об этом сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

Инициативная группа жителей Златоустовского городского округа, при участии представителей депутатского корпуса, продолжает проводить опрос пациентов в учреждениях здравоохранения, чтобы выяснить, кто является «Народным доктором» 2018 года.

Анкетирование уже было проведено в поликлинике ГБУЗ «Городская больница № 3». Горожане активно голосовали: кто-то отмечал внимательность участкового врача, кому-то по душе участие и сопереживание медсестры, для кого-то лучшим является врач узкой специализации.

«Конкурс «Народный доктор», организатором которого является Собрание депутатов и который активно поддерживает глава Златоуста Вячеслав Жилин, в этом году претерпел небольшие изменения. Сокращено количество номинаций, но увеличена сумма вознаграждения – 10, 15 и 25 тысяч рублей. В мае специально созданная комиссия проведет подсчет голосов и определит победителей. В середине июня, в День медицинского работника, состоится награждение», – рассказал депутат Собрания депутатов Златоустовского городского округа Анвар Гизатуллин.

Добавим, проголосовать за «Народного доктора» можно путем заполнения анкет. Их прием будет осуществляться до 2 мая 2018 года в медицинских учреждениях стационарного типа, а также посредством почтовой связи. Помимо этого, в здании городской администрации установлена урна для голосования, а для пользователей сети Интернет предусмотрено онлайн-голосование на сайте.