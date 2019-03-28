Знаменитый хоккеист Артемий Панарин удручен качеством жизни в родном Коркино

Уроженец Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин, в свои 27 лет являющийся одним из лучших нападающих в мировом хоккее,удручен тем, что происходит на его малой родине.

В большом интервью изданию sports.ru знаменитый хоккеист рассказал, что в Коркино приезжает каждый год. Времени здесь он проводит совсем не много - не больше трех дней: повидает родных и уезжает. Артемий сетует, что больше в Коркино делать, увы, нечего. По его словам, период, когда экономика на его родине росла, когда все первые этажи были в магазинах, закончился.

Тем не менее, Артемий Панарин счастлив, что не забывает свои корней, «хотя жизнь на его родине и непростая».

Он отметил, что сегодня в Коркино ничего не изменилось – также тяжело, даже хуже.

«Но тогда я просто внимания на это не обращал. Не думал ни о больницах, ни о полиции. Сейчас замечаю: люди в основном смотрят Первый канал, нет работы. Чтобы зарабатывать, жители ездят в Челябинск. Это кто помоложе. Остальные – в садике работают или где-то так», - отметил Артемий.

Сейчас у талантливого хоккеиста в Коркино живет одна из бабушек. Другая, вместе с дедушкой, переехала в Санкт-Петербург – в северной столице заботливый внук купил им квартиру.

«Но они такие: заклинит - уезжают в Коркино. Поживут там две недели - назад возвращаются. И наоборот», - поделился спортсмен.

Артемий Панарин родился 30 октября 1991 года. Является обладателем Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА (после этой победы он уехал в НХЛ, сразу же стал там лучшим новичком сезона и получил рекордный двухлетний контракт в истории лиги – 12 миллионов долларов, сообщает sports.ru). В составе сборной России Артемий становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

Артемий является воспитанником СДЮШОР «Трактор» Челябинска (1997-2003), челябинской ДЮСШ «Сигнал» (2004), СДЮШОР «Витязь» (2004-008). Сначала занимался хоккеем в школе челябинского «Трактора», затем перешел в подольский «Витязь». Недолго играл за казанский «Ак Барс». В 2013-м году перешел в петербургский СКА. В конце апреля 2015 года подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

В настоящее время Артемий Панарин играет за «Коламбус».

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